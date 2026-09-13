Sven Mijnans, pazar akşamı eski kulübü Sparta Rotterdam karşısında yaptığı hat-trick ile PSV’yi galibiyete taşıdı. Eindhoven ekibi, Philips Stadı’nda kaleci Matej Kovár’ın büyük hatasının ardından sürpriz şekilde geriye düştü, ancak Mijnans ve Kodai Sano’yla maçı tamamen çevirerek 4-1 kazandı. PSV böylece VriendenLoterij Eredivisie’de liderlik koltuğunu devraldı.

Peter Bosz, Ivan Perisic, Ruben van Bommel ve Ricardo Pepi’yi şaşırtıcı şekilde yedek başlattı ve takımının daha ilk dakikalarda tehlike yarattığını gördü. Üçüncü dakikada Guus Til, Paul Wanner’ın arka direğe gönderdiği alçak ortayı tamamlamakta yetersiz kaldı.

Ancak 15. dakikada PSV adına işler ters gitti. Bas Kuipers, uzun bir topla Milan Zonneveld’i savunma arkasına kaçırdı. Ardından kaleci Matej Kovar, kalesinin dışında topu tamamen ıskaladı ve Sparta forveti topu boş kaleye rahatça göndererek skoru 0-1 yaptı.

PSV’nin bu aksilikten toparlanması uzun sürmedi. Sven Mijnans’ın uzaktan şutu önce engellendi, ancak 23. dakikada Esmir Bajraktarevic’in ortasında kafayı vurarak beraberlik golünü attı.

İlk yarının bitimine altı dakika kala PSV maçı tamamen kontrolüne aldı. Bajraktarevic topu Kodai Sano’ya bıraktı, o da yaklaşık 20 metreden sert vurdu ve kaleci Michael Brouwer’a da çarpan top ağlara giderek skoru 2-1’e getirdi.

İkinci yarıda Sparta sonuç alma umudunu korudu ve beraberlik için birden fazla çok önemli fırsat yakaladı. Kovar, daha önceki hatasını telafi ederek Zonneveld’in gol atmasını önledi, kısa süre sonra da Mitchell van Bergen’in şutu az farkla auta gitti.

Bir saatlik bölüm geçildikten sonra da Sparta etkili olmaya devam etti ve Kovar, Zonneveld’in sert kafa vuruşunda bir kez daha devreye girmek zorunda kaldı. Bu sırada Bosz oyuna müdahale ederek Van Bommel, Pepi ve Perisic’i sahaya sürdü, Sparta’da ise eski PSV’li Isaac Babadi oyuna dahil oldu.

74. dakikada Mijnans, Rotterdam ekibinin tüm umutlarına son verdi. Mauro Júnior soldan Wanner’ı buldu, Brouwer onun şutunda gole izin vermedi, ancak dönen topu iyi takip eden Mijnans, eski kulübüne karşı gecedeki ikinci golünü atarak skoru 3-1 yaptı.

Bununla da Mijnans’ın iştahı dinmedi. Eski Sparta oyuncusu, 88. dakikada ceza sahası dışının hemen gerisinden yaptığı harika plase vuruşla hat-trick’ini tamamladı ve PSV’yi 4-1’e taşıdı.