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Miha Zajc ve Tolgay Arslan, Göztepe maçında oynayacak mı?

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Ara transfer döneminin son gününde Tolgay Arslan ve Miha Zajc'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler Göztepe maçına çevrildi...

Ara transfer döneminin son gününde Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ve Empoli'den Miha Zajc'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, ligin 20. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

Sarı-lacivertli ekipte bu iki son dakika transferinin Göztepe maçında forma giyip giyemeyecekleri ise merak konusu.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde resmi sözleşmelere imzlarını atan her iki oyuncu da Teknik Direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi halinde Göztepe maçında forma giyebilecek.

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