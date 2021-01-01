Miguel Veloso'dan büyük övgü: Cristiano Ronaldo futbolun Michael Jordan'ı gibi

Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo'nun milli takımdan arkadaşı Miguel Veloso, efsane futbolcuyu efsane basketbolcu Michael Jordan'a benzetti.

Kariyerini Serie A takımlarından Veron'a da sürdüren ve takımının Juventus ile oynayacağı karşılaşma öncesi Ronaldo'nun futbol dünyasındaki yerini değerlendiren Veloso, "Futbol dünyasında hiçbir zaman ikinci bir Cristiano Ronaldo olmayacak. O futbolun Michael Jordan'ı gibi" dedi.

Ronaldo'yu futbol tarihinin en iyi forveti olarak nitelendiren tecrübeli oyuncu, "Onun en iyisi olduğundan hiç şüphem yok. Yeri hiçbir zaman dolmayacak bir oyuncu. Başka bir Ronaldo hiçbir zaman olmayacak ve onu izleyebildiğimiz için şanslıyız" şeklinde konuştu.

Süreklilik vurgusu

Ronaldo'nun uzun süredir üst düzey performanslar geçirmesini sağlayan sürekliliğine de vurgu yapan Veloso, "Haaland ve Mbappe harika oyuncular ve zirveye çıkmak için her şeye sahipler ancak zirveye çıkmak çok zor olsa da uzun sürede orada kalmak daha önemli" dedi.

Şampiyonlar Ligi'ni beş kez kazandı

Juventus ile üçüncü Serie A şampiyonluğunu kovalayan Ronaldo, İtalya şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de kupayı istiyor. Daha önce Manchester United ve Real Madrid ile beş kez bu sevinci yaşayan Ronaldo altıncı Şampiyonlar Ligi zaferini yaşaması halinde bunu üç farklı takımla yaşamış olacak.