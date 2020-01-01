Mido'dan ilginç Zidane eleştirisi! "Aynı kadınla iki kez evlenmeyin"
Ajax ve Tottenham'ın eski golcüsü Ahmed Hossam, Zinedine Zidane'ın Real Madrid'e dönüşünün hiçbir şeyi değiştirmediğini söyledi.
2018 yılında Real Madrid'deki görevinden ayrılan Zinedine Zidane, 2019 Mart ayında ikinci kez teknik direktörlük görevi için Real Madrid'e döndü.
Mido olarak bilinen Ahmed Hossam, Zidane'ın büyük bir hayranı olduğunu belirtmesine rağmen onu eleştirmekten de çekinmedi. Mido, AS gazetesine verdiği demeçte, Zidane'ın Real Madrid'e dönmemesi gerektiğine inandığını belirtti:
"Real Madrid'i çok seviyorum ve ligdeki favori takımım. Benim bakış açıma göre Zidane, Real Madrid'e hiçbir şey katmadı. Ne derler bilirsiniz; aynı kadınla iki kez evlenmeyin."
Real Madrid, koronavirüs nedeniyle ligler askıya alınmadan önce ligde 56 puanla lider Barcelona'nın ardından 2. sırada yer alıyordu.