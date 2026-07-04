Mido’dan, Mısır’ın tarihi başarısının ardından Arap milli takımlarına heyecan verici bir mesaj

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’nda tarihine yeni bir sayfa yazmaya devam etti; normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında Avustralya’yı 4-2 yenerek son 16’ya yükseldi, Normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında galip gelen Mısır, Mısırlı ve Arap spor camiasında büyük bir gurur uyandıran tarihi bir başarıya imza attı.

Mısır Milli Takımı, önümüzdeki Salı günü Atlanta Stadyumu’nda, 2026 Dünya Kupası son 16 turu kapsamında, son şampiyon Arjantin ile merakla beklenen bir karşılaşmaya çıkacak. Bu maç, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Bu başarının ardından, Mısır Milli Takımı’nın eski yıldızı Ahmed Hossam Mido, Arap milli takımlarına bir mesaj göndererek, milli takım düzeyinde başarıya ulaşmanın en önemli faktörünün milli takım teknik direktörü olduğuna vurgu yaptı.

Mido, “X” platformundaki resmi hesabından şöyle yazdı: “Tüm Arap ülkelerine bir mesaj: Yerli teknik direktöre güvenilmelidir. Başarıya ulaşmanın tek yolu, ülkesinin futbol kimliğini ve zihniyetini bilen, takıma uygun oyun stilini kavrayan ve oyuncularla psikolojik açıdan nasıl iletişim kurulacağını bilen birinin liderliği altındadır. Yabancı teknik direktör ise büyük kulüpler için iyi bir seçenek olabilir, ancak milli takımlarda bu fikrin başarıya ulaşması zordur.”

Mido, Mısır futbol tarihinin yerli teknik direktörün değerini teyit ettiğini belirterek şunları ekledi: “Mısır, tarih boyunca her zaman halkın etrafında birleştiği bir ulusal simgeye sahip olmuştur. Mahmud El-Gohari dönemi vardı; o, uzun bir aradan sonra milli takımı Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandırdı. Ardından Hasan Şehata dönemi geldi; o, Afrika Uluslar Kupası’nı üst üste üç kez kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Şimdi ise Hüsam Hasan dönemindeyiz; o, milli takımı 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna taşımayı başardı. İnşallah, “Albay”ın liderliğinde daha büyük başarılar elde edilir.”