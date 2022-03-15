Middlesbrough'dan Chelsea'nin seyircisiz oynama isteğine sert yanıt: "Çürümüş bir kulüp"

FA Cup çeyrek finalinde Chelsea'yi konuk edecek olan Middlesbrough, rakipten gelen talebi "tuhaf" ve "ironik" bulduğunu açıkladı.

Salı günü İngiltere Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunan Chelsea, taraftarlarına bilet satışı yapamadığı gerekçesiyle maçın seyircisiz oynanmasını istemişti.

Birleşik Krallık hükümeti tarafından Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımlar, Chelsea'nin bilet ve forma satışı yapmasını yasaklıyor.

Başvurunun gerekçesi olarak rakibiyle "eşit şartlarda" mücadele etme hakkını gösteren Chelsea'ye Middlesbrough'nun sahibi Steve Gibson'dan sert bir yanıt geldi.

Ne söylendi?

Middlesbrough kulübünden yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Chelsea'nin Cumartesi günü Emirates FA Cup altıncı tur maçını seyircisiz oynama talebinden haberdarız ve bu öneriyi tuhaf ve temelsiz buluyoruz."

"Chelsea'ye uygulanan yaptırımların sebebi belli ve bu konunun Middlesbrough Futbol Kulübü'yle hiçbir ilgisi yok."

"Middlesbrough'nun ve taraftarlarının cezalandırılmasını istemek son derecesi adaletsiz ve temelsiz."

"Yaptırımların sebebi göz önüne alındığında, Chelsea'nin maçın seyircisiz oynanması için sportif "eşitlik" gerekçesini göstermesi hayli ironik."

"Şu anda federasyondan gelecek resmi yanıtı bekliyoruz, fakat Chelsea'nin girişimlerine şiddetle karşı çıkacağımıza emin olabilirsiniz."

Takımın sahibi Steve Gibson ne söyledi?

Telegraph'a konuşan Gibson, Chelsea'yi eleştirdi.

"Henüz federasyonla ya da Chelsea'yle görüşmedik, çünkü Chelsea benimle temasa geçmedi."

"Bunu bana haber verme zahmetine katlamadan, doğrudan federasyona gittiler. Maç bu hafta sonu!"

"Chelsea'ye uygulanan yaptırımların kaynağı hükümet, futbol otoriteleri ya da Middlesbrough değil."

"Bu mide bulandırıcı öneri reddedilmeli. Chelsea çürümüş bir kulüp. Gazetelerde Abramovich'in yaşam tarzıyla ve Ukrayna'da yaşananlarla ilgili haberleri okuyoruz, bunlar geçekten akıl almaz şeyler."

Şimdi ne olacak?

Federasyon, Chelsea'den gelen önerinin Çarşamba günü düzenlenecek yönetim kurulu toplantısında değerlendirileceğini açıkladı.

Chelsea'nin Middlesbrough deplasmanına nasıl gideceği de belirsizliğini koruyor. Takımın seyahat bütçesine getirilen kısıtlama nedeniyle uçak yerine otobüs kullanması gündemde.

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