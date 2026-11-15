Middlesbrough, Arsenal, Tottenham Hotspur ve Manchester United'ın artan ilgisine rağmen golcü forvet Will Lankshear'ı ocak transfer döneminde satmayacağını açıkladı. 21 yaşındaki oyuncu, 20 milyon sterline kadar çıkabilecek bir anlaşmayla Teesside'a geldiğinden bu yana tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçta 15 gol attı.

Reklam

Teesside yöneticileri kış döneminde ayrılığa kapıyı kapattı

TEAMtalk'a göre Middlesbrough, üst lige yükselme mücadelesi verirken Lankshear'ı sezon ortasında satmaya ikna edilebileceği yönündeki iddiaları reddediyor. Riverside Stadı'ndaki sözleşmesi Haziran 2031'e kadar süren Championship'in en golcü oyuncusu, 13 lig maçında 13 gol attı; ayrıca üç Carabao Cup maçında iki kez fileleri havalandırdı. Kulüp içinden kaynaklar, genç oyuncunun Kuzeydoğu'daki hayatından son derece memnun olduğunu ve kalmak istediğini belirtiyor.

Premier League devleri golcüyü izliyor

Kuzey Londra'dan transferinden bu yana forvetin gösterdiği gelişimi gören Premier League kulüplerinin çoğu, bu sezon performansını takip etmek için gözlemcilerini gönderdi. Habere göre eski kulübü Tottenham, oyuncunun gelişimini yakından izliyor ve gelecekte bir girişimde bulunma ihtimalini dışlamıyor. Tottenham, transfer anlaşmasına resmî bir geri alma maddesi yerine yalnızca başka bir teklifi karşılama hakkı koydurmuştu.

Çocukluğunda taraftarı olduğu Arsenal da eski altyapı oyuncusunu takip ediyor. Premier League'den Manchester United, Brighton & Hove Albion ve Everton'ın yanı sıra bölgedeki Newcastle United, Sunderland ve Leeds United da performansını izledi. İngiltere dışından ise Bundesliga devi Borussia Dortmund, golcüyü takip etmek için İngiltere'deki geniş gözlemci ağından yararlandı. Ancak taliplerden hiçbiri Middlesbrough veya oyuncunun ekibiyle resmî temas kurmadı.

Arka adalesindeki sorun İngiltere kadrosuna çağrılmasını geciktirdi

Championship ekibi kış döneminde gelecek teklifleri değerlendirmek istemezken forvetin de Teesside'da kalmaktan memnun olması nedeniyle, yüksek gol ortalamasına rağmen yeni yılın başında bir transfer gerçekçi görülmüyor. Öte yandan ceza sahasındaki etkili performansı onu A millî takıma çağrılmanın eşiğine getirdi.

Reklam Reklam

Eski İngiltere forveti Michael Owen, bu sezonun başlarında millî takım teknik direktörü Thomas Tuchel'i Middlesbrough'un yıldızını değerlendirmeye çağırmıştı. Hatta forvetin, bu ay Hırvatistan ve İspanya'ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçları için İngiltere A millî takım kadrosunda yer alması öngörülüyordu. Ancak arka adalesindeki hafif bir sorun nedeniyle kadroya giremedi.

Yükselme mücadelesi veren Middlesbrough dönüşe hazırlanıyor

Kasındaki bu sorun, Lankshear'ın takımının Wrexham ve Watford ile golsüz berabere kaldığı son maçlarda da forma giymesini engelledi. Ancak sorunun ciddi olmadığı düşünülüyor. Middlesbrough, Championship'te 29 puanla ikinci sırada; lider Birmingham City ve üçüncü Stoke City ile aynı puanda. Millî aranın ardından yükselme mücadelesine, 21 Kasım Cumartesi günü 16. haftada Bristol City'yi ağırlayarak devam edecek.