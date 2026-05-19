Tottenham Hotspur, Premier Lig sezonunun sondan bir önceki maçını da kaybetti. Stamford Bridge'de Chelsea, The Spurs'tan bir adım önde oldu: 2-1. Bu, ağır bir darbe oldu; zira en azından bir beraberlik alması halinde Kuzey Londralılar ligde kalmayı garantilemiş olacaktı.

Şu anda durum böyle değil. 18. sırada, küme düşme hattının hemen altında bulunan West Ham United ile aradaki fark sadece iki puan. Böylece The Hammers, son haftada Tottenham'ı geçebilir.

West Ham, evinde 14. sıradaki Leeds United ile karşılaşırken, Roberto De Zerbi'nin adamları kendi stadyumunda Premier League'in 12. sırasındaki Everton'a karşı mücadele edecek.

Salı akşamı The Spurs ligde kalmayı garantileyebilirdi, ancak bunu başaramadı. Chelsea'nin birçok yedek oyuncuyla sahaya çıkmasına rağmen. Levi Colwill, Reece James ve João Pedro gibi isimler kadroda yer almadı. Jorrel Hato ise kadroda yer aldı.

Rotterdam doğumlu oyuncu, maçın erken dakikalarında tehlikeli bir an yaşadı: Hato, topu neredeyse kendi kalecisinin arkasına atıyordu. Neyse ki top, onun için iyi olan direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

Kısa süre sonra Chelsea yine ucuz atlattı; Pedro Porro'nun iyi ortasında Mathys Tel'in kafası direğe çarptı. Ev sahibi takımın ilk tehlikesi Cole Palmer'dan geldi; onun kavisli şutu Spurs kalecisi Antonín Kinsky tarafından güzel bir şekilde kurtarıldı.

Çek kaleci, birkaç dakika sonra Enzo Férnandez'in 25 metreden attığı golle pes etmek zorunda kaldı: 1-0. Bu, The Blues'un kaptanının bu sezon bir golde doğrudan rol aldığı yirminci seferdi.

Arjantinli oyuncu kısa süre sonra yine golü az farkla kaçırdı. Fernández, görünüşte imkansız bir açıdan serbest vuruşu kaleye doğru çevirmeye karar verdi, ancak topu ne yazık ki üst direğe çarparak dışarı çıktı.

İkinci yarıda Chelsea 2-0 öne geçti. Rodrigo Bentancur, Randal Kolo Muani'nin zayıf pasını kaçırdı ve ardından gelen kontra atakta The Blues ölümcül oldu. Sonunda Férnandez'in pasıyla Andrey Santos golü attı. Bu durum, takım arkadaşlarına öfkeyle bağıran Micky van de Ven'i çileden çıkardı.

Stamford Bridge'de maçın sonları yine heyecanlı geçti, çünkü Richarlison'un 15. dakikadaki golüyle The Spurs için çok önemli bir puan aniden yeniden çok yakına geldi. Ancak kurtarıcı 2-2 golü gelmedi.