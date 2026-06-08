Micky van de Ven ve Xavi Simons ile birlikte şu anda Tottenham Hotspur'da iki Hollanda milli takım oyuncusu forma giyiyor, ancak yakında bunlara bir üçüncü isim daha eklenebilir. Jan Paul van Hecke'nin Londra ekibinin ciddi ilgisini çektiği söyleniyor.

İngiliz gazeteci Ben Jacobs Pazartesi günü, Tottenham Hotspur'un kısa süre içinde üçüncü kez Brighton & Hove Albion ile temasa geçtiğini bildirdi. Şu an için transferde bir ilerleme yok, çünkü Seagulls'un Hollandalı oyuncu için 80 milyonun üzerinde bir transfer ücreti talep ettiği söyleniyor.

Koeman, New York'taki basın toplantısında Dünya Kupası sırasındaki transfer tartışmaları konusunda net bir tavır sergiledi. “Bunu engelleyemezsiniz. Elbette bir oyuncunun huzurlu olmasını, kararın verilmiş olmasını ve oyuncunun geleceği konusunda netlik olmasını istersiniz.”

"Öte yandan, bunu engelleyemezsiniz," diyor milli takım teknik direktörü gerçekçi bir şekilde. "Ve bu mümkün de değil, çünkü oyuncuların menajerleri de var. Ancak oyuncular Hollanda milli takımına odaklanmak zorundalar."

Koeman, bazen bir oyuncunun transferini hızlı bir şekilde tamamlamasının bir avantaj olabileceğini düşünüyor. “Denzel Dumfries örneğinde… Her şey hallolduğunda ona yeni bir enerji vereceğini düşünüyorum.”

“Avrupa Şampiyonası’nda da oyuncuların arkasında bir sürü insan transfer yapıp yapmama konusunda uğraşıyordu. Bunu engelleyemem.”

Ardından milli takım teknik direktörü, sözü Micky van de Ven’e bırakıyor. Van Hecke’nin Tottenham Hotspur’da bir Hollandalı daha kazanması muhtemel. “Tabii ki onunla kulüp hakkında konuştum. Ama durumun ne olduğunu aslında bilmiyorum. İyi bir adım olur mu? Evet, öyle düşünüyorum.”