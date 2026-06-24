Micky van de Ven, oğlunun İngiliz mankenle yaşadığı iddia edilen ilişkiye ilişkin açıklama yaptı

Micky van de Ven’in İngiliz model Ella Buffin (24) ile bir ilişkisi olduğu söyleniyor. Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan influencer, Dünya Kupası’nda forma giyen Hollanda milli takım oyuncusuyla kısa süre önce Marbella’da görüldü. Görgü tanıklarına göre, ikili birbirlerinden neredeyse hiç ayrılmıyordu. Ancak babası Marcel van de Ven, oğlunun söz konusu ilişkisi hakkında daha fazla yorum yapmak istemiyor.

Van de Ven ailesi, Dünya Kupası için özel olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. “Çok gurur duyuyorum. Kız kardeşleri ve annesiyle birlikte buradayız. Gerçekten hep birlikteyiz,” dedi Marcel van de Ven Çarşamba günü RTL Boulevard'a.

Tunus maçı sırasında tribünde Oranje’nin sol bek oyuncusunun bir partneri olup olmadığı konusunda Van de Ven net bir cevap vermedi. “Bu henüz gündemde değil. Ama kim bilir, belki de olur. Bu gayet mümkün.”

Marcel van de Ven, Hollanda milli takım oyuncusunun aşk hayatı hakkında kamuoyuna açıklama yapmanın kendisine düşmediğini hemen vurguladı. “Her halükarda, gelirse koltuğun altına saklanmayacaktır. Sanırım bir anını yakalamak istiyorsanız medyanın dikkatli olması gerekiyor. O yüzden gözlerinizi dört açın.”

Hollanda Milli Takımı ve Tottenham Hotspur’da kanat bekçisi olarak görev yapan oyuncu, Dünya Kupası’ndaki grup maçları ve antrenmanlarla meşgul. Ancak milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın kadrosundaki oyuncular için dinlenmeye de zaman ayrılıyor.

“Bazen maçtan sonraki gün birkaç saat bizimle vakit geçirebiliyorlar. O zaman öğle yemeğine çıkıyoruz ya da başka eğlenceli şeyler yapıyoruz,” diye açıklıyor baba Van de Ven. “Ara sıra yakınlarıyla birlikte bir geziye çıkabilmek onlar için çok güzel.”