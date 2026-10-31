Micky van de Ven'e yapılan sert müdahale ve Jan Paul van Hecke'nin golle sonuçlanan kafa vuruşunun ardından Tottenham Hotspur üst üste üçüncü galibiyetini aldı

Tottenham Hotspur, cumartesi akşamı üst üste üçüncü Premier Lig galibiyetini aldı. Crystal Palace ile oynanan Londra derbisinde, Jan Paul van Hecke'nin kafa golünün de katkısıyla 2-0 kazandı. Palace'da yoğun baskı altında olan teknik direktör Pierre Sage için bu, kulüpteki son maç olabilir.

Van Hecke ile Micky van de Ven'in savunmanın göbeğinde görev yaptığı Spurs, maçın başlarında büyük bir avantaj elde etti. Jean-Philippe Mateta, kramponunun dişlerini Van de Ven'in topuğuna bastı. İlk anda sarı kartla kurtulmuş gibi görünse de VAR incelemesinin ardından hakem Michael Oliver tarafından oyundan atıldı.

Kırmızı kartın ardından Palace, Spurs kalecisi Antonín Kinský'nin kalesine neredeyse hiç yaklaşamadı. Kinský, ilk yarının ortalarında beklenen golün geldiğini gördü. Eski Ajax oyuncusu Mohammed Kudus, korneri arka direğe gönderdi; orada yükselen Archie Gray, topu kafayla Dean Henderson'ın arkasından ağlara yolladı: 1-0.

Palace zaman zaman rakibi karşısında çaresiz kaldı, ancak bu durum skora yansımadı. Kuzey Londra ekibi üst üste fırsatları kaçırdıktan sonra ikinci yarıda 2-0'ı buldu. Henderson, yükselerek kafa vuruşu yapan Van Hecke'nin ilk denemesini güzel bir kurtarışla direğe çeldi, ancak Zeelandlı oyuncunun ikinci denemesinde çaresiz kaldı: 2-0.

Henderson daha sonra 3-0'ı önlemeyi başardı. Gösterdiği harika refleksle Conor Gallagher'ın güzel bir gol atmasına engel oldu; Gallagher'ın hayal kırıklığı yüzünden okunuyordu. Kudus da 3-0'ı bulduğunu düşündü, ancak golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Böylece Tottenham, Premier Lig'de üst üste üçüncü, toplamda da üçüncü galibiyetini aldı. Önündeki fikstür de nispeten umut verici görünüyor: Rakibi Arsenal'i konuk etmeden önce Leeds United (deplasman), Ipswich Town (ev), Sunderland (deplasman) ve Fulham (ev) ile karşılaşacak.

Palace şu anda yalnızca 18. sırada ve Sage'e gidişatı tersine çevirmesi için daha fazla süre verilip verilmeyeceği büyük bir soru işareti. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Palace'ı gelecek hafta sonu, Liverpool'un Selhurst Park'a geleceği bir başka zorlu maç bekliyor. Hafta arasında ise Wouter Burger'in takımı TSG Hoffenheim'ı konuk edecek.