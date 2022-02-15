Dortmund'dan ayrıldıktan sonra giyeceği forma merakla beklenen Erling Haaland'ın kariyerinin ilk yıllarında idol olarak gördüğü İspanyol futbolcu Michu, Què T'hi Jugues'e yaptığı açıklamada kendi gol sevincine benzer bir gol sevinci sergileyen ve kariyerinde yeni bir meydan okumaya hazır görünen yıldız oyuncunun yeni takımının Barcelona olabileceğini söyledi.

Ne söylendi?

İspanya'da alt ligde mücadele eden Burgos'un sportif direktörlüğünü yürüten Michu, Haaland ile yaptığı görüşmenin ardından izlenimlerini paylaştı:

"Haaland Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen çok güçlü bir takımın formasını giymek istiyor.

"Dortmund'da devam edeceğini düşünmüyorum. Bana uzun yıllar sürecek bir proje istediğini ve İspanya'yı sevdiğini söyledi.

"Ekonomik durumdan ziyade projeye önem veriyor. Kylian Mbappe Real Madrid'e transfer olursa, Haaland'ın Barcelona için çok iyi bir seçenek olacağına inanıyorum.

Devler peşinde

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle çok sayıda maçı kaçıran Haaland oynadığı 20 karşılaşmada rakip fileleri 23 kez sarsmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Beşiktaş karşılaşmasında da gol bulan Norveçli oyuncu, Alman ekibinden geleceğine yönelik bir karar vermesi yönünde baskı gördüğünü açıklamıştı.

Adı Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United, Liverpool ve PSG ile anılan Haaland'ın kontratında 2022 yazında 75 milyon euro'ya serbest kalma maddesi bulunuyor. Haaland'ın menajeri Mino Raiola'nın yıldız oyuncu için büyük maal talebinin yanı sıra kendisi için de yüksek bir komisyon istemesi bekleniyor.

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