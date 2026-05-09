Michiel Kramer, Willem II - RKC maçının ardından gözyaşlarına boğuldu: “Her şey bitti dostum”

RKC Waalwijk, Keuken Kampioen play-off'larında iki maçlık seride Willem II'ye yenildi ve bu, Michiel Kramer'in futbol kariyerinin de sonu anlamına geliyor. 37 yaşındaki forvet, futbol ayakkabılarını rafa kaldırıyor. Maçın ardından duygularını zorlukla bastırabildi.

Kramer, ESPN'e son düdük çaldıktan sonraki duygularını şöyle açıkladı: "O anda aklından o kadar çok şey geçiyor ki. Sonuçta bu, kariyerinin sonu; bu farkındalık, son düdük çaldıktan sonra birdenbire içini kaplıyor."

"Buna 93. dakikada Harrie (Kuster, ed.) için gelen fırsatı da ekleyin. Birdenbire kariyeriniz sona eriyor. Bu yüzden o duygular o kadar serbestçe ortaya çıktı," diyor Kramer.

“Kafandan o kadar çok şey geçiyor ki. Ve şunu da söylemeliyim: bunu beklemiyordum. Duygular beni biraz hazırlıksız yakaladı. Artık bitti dostum. Sorun değil, tabii ki. Ve gözyaşlarımdan da hiç utanmıyorum, çünkü sonuçta bu, benimle gurur duyduğum bir şey.”

“Geriye dönüp baktığımda çok güzel bir kariyerim oldu, gerçi iki hafta daha uzatmak isterdim. Ama şimdi maçı bir kenara bırakıp nereden geldiğime, bana neler kazandırdığına bakarsam, sadece gurur duyabilirim.”

“Ailemle, kız kardeşimle gurur duyuyorum…”, diyen Kramer, bu sırada gözleri doldu. “Çocuklarımla, aslında ilk günden beri beni destekleyen herkesle gurur duyuyorum.”

“Son derece minnettarım, bu yolu sonuna kadar yürüdüğümüz için çok mutluyum. Hem zirveler hem de dip noktalar yaşadık, ama onlar her zaman yanımda kaldılar. Çok özel. Evet, çok güzel dostum. Bitti,” diye bitiriyor.