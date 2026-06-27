Michiel Kramer, şimdiye kadarki en kötü antrenörü olarak tanınmış bir ismi seçti: "Oyuncuları küçük düşürdü"

Michiel Kramer’in Gert Kruys ile yaptığı işbirliğinden kesinlikle iyi anıları yok. Bunu Cumartesi akşamı “De Oranjezomer” programında anlatıyor.

Bu yaz profesyonel futbolculuğa son veren Kramer, talk şov programına konuk olarak katıldığında, şimdiye kadar çalıştığı en kötü teknik direktörün kim olduğu sorusuyla karşılaştı. “Gert Kruys,” diye yanıtladı.

“Neden mi? Bunu yakında kitabımda anlatacağım. O zaman hepiniz okuyabilirsiniz,” diye ekliyor gülerek.

Sonunda yine de açıklıyor. “Oyuncuları biraz küçümsemesi. Buna pek tahammül edemem. Gertje Kruys.”

“Tabii ki boyu iki turven, yani bir turven. Bu yüzden hep yukarı bakıyor. Ama asıl mesele konuşma tarzıydı. Özellikle bana karşı, bu konuda çok zorlandım. Bir yere kadar buna tahammül edebilirim, ama er ya da geç işler biraz fazla ileri gider.”

Kramer’in Kruys’a ne dediği sorulduğunda eski forvet şöyle yanıtlıyor: “Yeterince. Sonra da cezalandırıldım. Küfür etmeye başladım. Ama bazı şeyler söylenemez, televizyonda bile.”

Kramer ve Kruys, FC Volendam’da birlikte çalışmışlardı. Kramer 2009’dan 2013’e kadar bu kulüpte forma giyerken, Kruys ise 2010 ile 2012 yılları arasında takımın teknik direktörlüğünü yapmıştı.