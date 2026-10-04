Michiel Kramer, Vandaag Inside programında Aralık 2017’de yaşanan kroketli sandviç olayıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Futbolu bırakan golcü, bunun için 1000 euro para cezası almasına şaşırdığını söylerken, profesyonel futbolda snus kullanımına ise göz yumulduğunu belirtti.

Vandaag Inside programında 21 Aralık 2017’deki olaya dönüldü. Kameralar o dönem Feyenoord ile Heracles Almelo arasında oynanan kupa maçının devre arasında yedek oyuncu Kramer’in kroketli sandviç yediğini görüntülemişti.

Kramer, “Casper van Eijck (kulüp doktoru, ed.) hastaneden çıkıp Feyenoord’un tüm iç saha maçlarına gelirdi. Biz her zaman dört saat önceden orada olurduk, o ise yaklaşık bir buçuk saat kala gelirdi” dedi.

“Bu yüzden devre arasında her zaman kroketli sandviçler, sağlıklı yiyecekler ve frikandel hazır olurdu. Ben de orada bir sandviç olduğunu biliyordum. Sonra malzeme odasında biraz muhabbet ediyorduk ve ben de öylesine bir sandviç yiyordum.”

Bu olay Kramer’e, dönemin teknik direktörü Martin van Geel tarafından verilen 1000 euroluk bir para cezasına mal oldu. Bir süre sonra In de Wandelgangen programında “Evet, oldukça yüksek bir ceza” dedi. “İlk başta bunun ızgara sosisli sandviç olduğunu söyledim, Martin bunu sorun etmedi. Ama sonra mesele üzerine düşünmeye başladı ve sabah 10.00’da ofise gelmem gerekti.”

Sunucu Wilfred Genee bunun elit sporun bir parçası olduğunu söyledi. Kramer ise, “Evet, elit spor. Ama Wilfred, şu tütünü biliyorsun değil mi? Hani snus” yanıtını verdi. Bu, nikotin veya tütün içeren ve üst dudağın altına, diş etine yerleştirilebilen küçük bir poşet.

“Bu tabii ki kroketli sandviçten çok daha kötü. Ama bizim soyunma odasında herkes kullanıyordu. Hâlâ da kullanıyorlar. Hepsi yapıyor. İnsan çok sakinleşiyor. Ama bu sağlığa zararlı değil mi?” diyerek sözlerini tamamladı Kramer.