Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA Sports
Míchel, sözde anlaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında Ajax ile ilgili söylentilerle karşı karşıya kaldı

Cuma akşamı gazeteci Matteo Moretto, Ajax'ın Girona'nın teknik direktörü Míchel ile sözlü bir anlaşmaya vardığını bildirdi. Atlético Madrid ile oynanacak LaLiga maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında gazeteciler, İspanyol teknik direktöre bu haberle ilgili sorular yöneltti.

Cumartesi günü Jordi Cruijff, Moretto'nun haberini yalanladı. Teknik direktör, De Telegraaf'a sözlü bir anlaşma olmadığını bildirdi. Cruijff, "Tek söyleyebileceğim, hiçbir teknik direktörle sözlü bir anlaşma yapılmadığıdır" dedi.

İspanyol basını Cuma günü, Míchel'in Ajax ile sözlü bir anlaşma yaptığını ve Girona'nın bu duruma çok öfkelendiğini yazmıştı. Muhtemelen Cruijff bu nedenle ortalığı yatıştırmak istiyor.

Michél, basın toplantısında Amsterdam ekibiyle olası bir sözlü anlaşma hakkındaki söylentilerle ilgili olarak sorulara yanıt verdi. 

"Ben tamamen Atlético maçına odaklanmış durumdayım. Beş yıldır Girona için her şeyimi veriyorum ve ekleyecek başka bir şeyim yok," dedi İspanyol teknik direktör, söylentiler hakkında hiçbir şey açıklamak istemedi.

Girona küme düşme mücadelesi veriyor ve küme düşme hattının bir puan üzerinde bulunuyor. Pazar akşamı Diego Simeone'nin takımı bekliyor, bir hafta sonra ise son rakip Elche olacak. 

Míchel, Mart ayında Fred Grim'den görevi devralan Óscar García'nın halefi olarak gösteriliyor. Ajax, bu sezona John Heitinga'yı teknik direktör olarak başlatmıştı, ancak birkaç hayal kırıklığı yaratan ayın ardından eski defans oyuncusu görevden alındı.

