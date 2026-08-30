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Rian Rosendaal

Çeviri:

Míchel Sánchez, Telstar maçı öncesi Ajax’ın kadrosunda birden fazla bölgede değişikliğe gidiyor

Telstar - Ajax
Telstar
Ajax
Eredivisie

Ajax, VriendenLoterij Eredivisie'de sezona pazar günü Telstar deplasmanında devam ediyor. Teknik direktör Míchel Sánchez, saat 16.45'te başlayacak deplasman maçının ilk 11'ini açıkladı. Youri Baas, Youri Regeer ve Lucas Rosa, hafta içinde FC Sion karşısında ilk 11'de yer almalarına rağmen kadroda bulunmuyor. 

Marc-André ter Stegen, Ajax'ta kaleyi koruyor. Rosa'nın sağ bekteki yerini Anton Gaaei alıyor. Konuk ekipte savunmanın göbeğini Aaron Bouwman ile Dies Janse oluştururken, sol bekte Caio Henrique görev yapıyor.

Youri Regeer, Werder Bremen'e gitmeye çok yakın ve Telstar karşısında onun yerine Jorthy Mokio forma giyecek. Davy Klaassen ve Julian Brandt da pazar günü Ajax orta sahasını tamamlıyor.

Tolu Arokodare, FC Sion karşısında iki gol attı ve bu nedenle Marcos Leonardo yedek başlıyor. Steven Berghuis (sağda) ve Oscar Gloukh'un (solda) kanatlardan hücum beslemesini sağlaması bekleniyor.

Telstar'ın ilk 11'i: Koeman; Valk, Peersman, Soualhia; Alders, Rossen, Owusu, Hardeveld; Mendes, Brouwer; Seedorf. 

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Ajax'ın ilk 11'i: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Janse, Henrique; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Arokodare, Gloukh. 

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