Ajax, perşembe günü Konferans Ligi lig aşamasındaki üçüncü maçına çıkacak. Amsterdam ekibi, teknik direktör Míchel Sánchez'in birçok oyuncusundan yararlanamayacağı karşılaşmada FC Midtjylland ile mücadele edecek. Caio Henrique ve Oliver Edvardsen için bu maç biraz erken; ikisinin pazar günü yeniden maç kadrosunda olması bekleniyor.

Günün erken saatlerinde Ajax'ın Danimarka'da Julian Brandt ve Sofyan Amrabat'tan yoksun olacağı belli oldu. Alman oyuncu, geçen hafta sonu AZ karşısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Amrabat'ın da maçın ardından şikâyetleri vardı ve bunlardan basın toplantısında ayrıntılı şekilde söz etti.

Míchel, çarşamba günü Brandt ve Amrabat'ın sakatlıklarının ciddi olmadığını belirtti. İki oyuncu, pazar günü Enschede'de oynanacak kritik FC Twente maçında kadroda bile olabilir. Míchel'in "Yine de Sofyan'ın şansının Julian'dan daha yüksek olduğunu düşünüyorum" sözlerini aktardı Algemeen Dagblad.

Yves Bissouma'nın Konferans Ligi'nde oynama hakkı bulunmadığı için orta sahada geriye Jorthy Mokio, Davy Klaassen ve Oscar Gloukh kaldı. Mohamed Abdallah da kadroya alındı ancak onun ve kısa süre önce sakatlığını atlatan, orta sahada oynayabilecek Steven Berghuis'in ilk 11'de başlaması son derece düşük bir ihtimal.

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Míchel, daha uzun süredir forma giyemeyen oyuncuların durumuyla ilgili de bilgi verdi. "Caio Henrique'nin pazar günü FC Twente karşısında kesinlikle yeniden kadroda olacağını düşünüyorum. Oliver Edvardsen için de aynısı geçerli." Míchel, Anton Gaaei konusunda ise biraz daha kötümser: "Anton'un durumu biraz daha zor. Şansın yarı yarıya olduğunu düşünüyorum." İşler yolunda giderse Míchel, Amrabat ve Brandt da dâhil olmak üzere pazar günü beşe kadar oyuncunun kadroya dönmesini bekliyor.

Henrique son maçını 19 Eylül'de oynadı. Brezilyalı oyuncu, Excelsior ile evlerinde 2-2 berabere kaldıkları maçta uyluk sakatlığı nedeniyle ilk yarının ortalarında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Edvardsen de son dakikalarını hayal kırıklığıyla sonuçlanan bu iç saha maçında, Kralingen ekibine karşı oynadı.

Gaaei ise son olarak Ekim başında forma giydi. Danimarkalı sağ bek, millî takımla yaptığı bir antrenmanda sakatlandı ve o da sahalara dönmeye yaklaşıyor. Ajax'ın iki maç sonunda üç puanı bulunurken Midtjylland'ın durumu, yalnızca bir puanla çok daha sıkıntılı.