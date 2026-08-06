Ajax Teknik Direktörü Míchel Sánchez, Shelbourne ile oynanacak Konferans Ligi elemesi için ilk 11’ini açıkladı. İspanyol çalıştırıcı, yeni transferler Marc ter Stegen, Julian Brandt, Caio Henrique, Marcos Leonardo ve Tolu Arokodare’yi yedek kulübesine çekmeyi tercih etti. İlk 11’de başlayan tek ‘yeni isim’ ise Daley Blind oldu.

Maarten Paes, Johan Cruijff ArenA’da kalede görev yapacak. Endonezya millî oyuncunun önünde dört savunmacı yer alacak: Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Blind ve Owen Wijndal.

Orta sahada kontrolü sağlaması beklenen isim Youri Regeer olurken, bu hattı Davy Klaassen ve Oscar Gloukh tamamlayacak. Son olarak adı geçen oyuncu, geçen hafta Vojvodina’ya karşı hat-trick yapmıştı (4-1).

Hücum hattında Godts ‘alışıldığı gibi’ ilk 11’de yer alacak. Paris Saint-Germain ile kişisel şartlarda anlaşma sağlayan Belçikalı oyuncu, Steven Berghuis ve santrfor Kasper Dolberg ile birlikte ileri üçlüyü oluşturacak.

Bu perşembe akşamı oynanacak ilk maçın ardından Ajax, gelecek hafta İrlanda’da Shelbourne ile karşı karşıya gelecek. Ana tabloya kalma yolundaki play-off turundaki muhtemel rakip ise FC Noah - FC Sion eşleşmesinin galibi olacak.

Ajax’ın muhtemel 11’i: Paes; Gaaei, Bouwman, Blind, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Regeer; Berghuis, Dolberg, Godts.