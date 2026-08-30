Míchel Sánchez doğruladı: Ajax, sol kanat ve savunmacının yanı sıra bir oyuncu daha almak istiyor

Míchel Sánchez, Telstar - Ajax maçının ardından transfer döneminin kalan bölümündeki istekleri konusunda net konuştu. Kulübün bir sol kanat ve sağ stoper aradığı biliniyor, ancak Sofyan Amrabat'ın gelişine rağmen Míchel, Amsterdam ekibine geriden oyun kurma konusunda güçlü bir oyuncu daha kazandırmak istiyor.

"Sofyan ile çok iyi bir oyuncu transfer ettik" sözleriyle başlayan Míchel, Faslı futbolcuyu maç öncesinde dünya çapında bir oyuncu olarak nitelendirmişti. "Bence hâlâ bir kanat oyuncusuna, bir stoper ve muhtemelen bir orta sahaya ihtiyacımız var."

"Bugün geriden oyun kurarken 18, 19 ve 20 yaşında oyuncularımız vardı" diyen İspanyol teknik adam, sırasıyla merkez orta saha Jorthy Mokio ile stoperler Aaron Bouwman ve Dies Janse'yi kastetti. Son adı geçen oyuncu, eski Ajax teknik direktörü Francesco Farioli'nin çalıştırdığı FC Porto'nun somut ilgisi altında bulunan ve bu nedenle maça yedek kulübesinde başlayan Youri Baas'ın (23) yerine görev yaptı.

"Bazı maçlarda daha fazla tecrübeye ihtiyacımız olabilir" diye devam eden Míchel, "Benim görüşüme göre geriden oyun kurabilen bir oyuncuya daha ihtiyacımız var. Bu bir orta saha olabilir ama bir stoper de olabilir" ifadelerini kullandı. Böylece Ajax'ın 2 Eylül saat 23.59'daki transfer son tarihinden önce iki yeni stoperle kadrosunu güçlendirme ihtimali doğmuş oldu.

Ajax savunmada stoperler Ko Itakura, Josip Sutalo ve Ahmetcan Kaplan'ı sırasıyla Borussia Mönchengladbach, Lazio ve NEC'ye kaptırdı. Bunların yerine şu ana kadar yalnızca tecrübeli Daley Blind (36) geldi.

İki yıllık sözleşme imzalayan bonservissiz Amrabat'ın gelişiyle Ajax, en azından geriden oyun kurulumuna yardımcı olacak tecrübeli bir oyuncu kazanmış oldu. Aynı mevkide oynayan Youri Regeer ise ayrılmak üzere. Haarlemli oyuncu (23), Ajax ile yapılan görüşmelerde satın alma opsiyonu da alan Werder Bremen'e kiralanacak.

Sol kanat pozisyonu için Ajax, Noa Lang ile ilgileniyor, ancak oyuncu pazar akşamı Napoli'nin Como karşısındaki maçına 'normal şekilde' ilk 11'de başladı. Club América'dan Brian Rodríguez de bir seçenekti, ancak Güney Amerika medyasına göre Uruguaylı oyuncu Meksika kulübüne sadık kalacak.

Sağ kanat Maher Carrizo, FC Kopenhag'a kiralanmak üzere, ancak Ajax Arjantinli oyuncunun geleceğinde hâlâ potansiyel gördüğü için anlaşmaya satın alma opsiyonu eklenmedi. Onun yerine kısa süre önce Viktor Tsygankov transfer edildi. Daha önce Míchel ile Girona'da da birlikte çalışan Ukraynalı oyuncu, Steven Berghuis ile rekabete girecek gibi görünüyor.