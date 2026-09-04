Ajax Teknik Direktörü Míchel Sánchez, cuma günü bir gün sonra PSV ile oynanacak Eredivisie dev maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, yeni transferler Sofyan Amrabat, Viktor Tsygankov ve Thilo Kehrer'in süre almaya hazır olduğunu söyledi. Daley Blind, Rayane Bounida ve Amsterdam'a sakat gelen yeni transfer Simon Adingra ise forma giyemeyecek. Míchel'e göre Adingra'nın daha bir aya ihtiyacı var.

“Sofyan yarın oynamaya uygun durumda” diyen Míchel, basın toplantısında şöyle konuştu: “Yarın ilk 11'de olup olmayacağını göreceğiz. Fiziksel olarak oynamaya hazır. Yarınki maç için tüm unsurları değerlendirdiğimiz çok açık. Mücadele etmeye hazır bir oyuncu.”

Buna rağmen Amrabat'ın cumartesi günü Ajax'ın ilk 11'inde yer alması kesin olmaktan uzak. Blind ise kesin olarak kadroda olmayacak. Tecrübeli oyuncu, Shelbourne'a karşı oynanan Konferans Ligi elemesi maçından bu yana sırtındaki bir sinirden sorun yaşıyor.

“Daley de yok, Bounida da. Diğer oyuncuların geri kalanı oynamaya hazır. Viktor Tsygankov ve Thilo Kehrer de öyle. Yarın eksik olacağımız tek oyuncular onlar (Blind ve Bounida, ed.)” diyen Míchel, ayak bileğinden sakat olan Adingra'yı bu değerlendirmede bir an için dışarıda bıraktı.

“Az önce eksikler arasında Adingra'nın adını söylemeyi unuttum. Ayak bileğinde hâlâ sorun var, iyileşmesinin ne kadar süreceğini göreceğiz. Umarım bir ay sonra uygun durumda olur” diyen Míchel, Sunderland'den kiralanan sol kanat hakkında konuştu.

Tsygankov çalışma iznini hızlı şekilde aldı ve geçen hafta Telstar karşısında maç kadrosunda ilk kez yer alabilecek durumdaydı, ancak Míchel bunun için zamanın henüz gelmediğini düşündü ve onu PSV ile iç sahada oynanacak maça hazırlamak için Amsterdam'da bıraktı.

Tsygankov, eski kulübü Girona ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bu sezon henüz resmî bir maçta süre almadı. Monaco'dan kiralanan Kehrer ise bir resmî maçta yalnızca bir dakika oynadı, ancak Alman oyuncu Tsygankov'un aksine hazırlık döneminde düzenli olarak sahaya çıktı.

Ajax ve PSV sezona, ikişer puan kaybıyla aşağı yukarı eşit derecede iyi başladı. İki dev kulüp de daha önce iç sahada 2-0 öne geçtiği bir maçta puan kaybı yaşayıp sahadan 2-2 ayrıldı. PSV kalan üç maçını kazandı, Ajax ise kalan iki maçını.