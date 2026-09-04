Ajax Teknik Direktörü Míchel Sánchez, cuma günü bir gün sonra PSV ile oynanacak Eredivisie dev maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, yeni transferler Sofyan Amrabat, Viktor Tsygankov ve Thilo Kehrer’in süre almaya hazır olduğunu söyledi. Daley Blind, Rayane Bounida ve Amsterdam’a sakat gelen yeni transfer Simon Adingra ise forma giyemeyecek. Míchel’e göre Adingra’nın yaklaşık bir aya daha ihtiyacı var.

“Sofyan yarın oynamaya hazır”, diyen Míchel, basın toplantısında şöyle konuştu: “Yarın ilk 11’de olup olmayacağını göreceğiz. Fiziksel olarak oynamaya hazır. Elbette yarınki maç için tüm unsurları değerlendiriyoruz. O, mücadele etmeye hazır bir oyuncu.”

Buna rağmen Amrabat’ın cumartesi günü Ajax’ın ilk 11’inde yer alacağı kesin değil. Blind ise kesin olarak kadroda olmayacak. Tecrübeli oyuncu, Shelbourne’a karşı oynanan Konferans Ligi elemesinden bu yana sırtındaki bir sinir nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

“Daley yok, Bounida da yok. Diğer oyuncuların hepsi oynamaya hazır. Viktor Tsygankov ve Thilo Kehrer de öyle. Yarın eksik olacağımız tek oyuncular onlar (Blind ve Bounida, ed.)”, diyen Míchel, ayak bileğinden sakat olan Adingra’yı bu sırada kısa süreliğine değerlendirme dışı bıraktı.

“Az önce yoklar listesinde Adingra’yı söylemeyi unuttum. Hâlâ ayak bileğinde sorun yaşıyor, iyileşmesinin ne kadar süreceğini göreceğiz. Umarım bir ay içinde hazır olur”, dedi Míchel, Sunderland’dan kiralanan sol kanat oyuncusu için.

Tsygankov çalışma iznini kısa sürede aldı ve geçen hafta Telstar karşısında maç kadrosunda ilk kez yer alabilecek durumdaydı, ancak Míchel bunun için zamanın henüz gelmediğini düşündü ve onu PSV ile iç sahada oynanacak maça hazırlamak için Amsterdam’da bıraktı.

Tsygankov, eski kulübü Girona ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bu sezon henüz resmi bir maçta süre alamadı. Monaco’dan kiralanan Kehrer ise bir resmi maçta sadece bir dakika oynadı, ancak Alman oyuncu Tsygankov’un aksine hazırlık döneminde düzenli olarak forma giydi.

Ajax ile PSV, sezonun başlangıcında kaybedilen iki puan açısından aşağı yukarı benzer bir performans sergiledi. İki dev kulüp de sahasında 2-0 öne geçtiği bir maçta üstünlüğünü koruyamayarak puan kaybı yaşadı (2-2). PSV, kalan üç maçını kazandı; Ajax ise diğer iki maçını.



