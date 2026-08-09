Ajax Teknik Direktörü Míchel Sánchez, Eredivisie sezonuna PEC Zwolle karşısında zorlu bir galibiyetle başladı. Yedekten gelen Jorthy Mokio ve Julian Brandt’ın golleriyle 0-2 kazanıldı, ancak övgülerin büyük bölümü başka bir oyuna sonradan giren isme gidiyor.

“Bugün en iyi performansımız bu değildi” diyen Míchel, Zwolle’deki güçlükle alınan galibiyeti gerçekçi bir şekilde değerlendirdi. “Belki de Mika Godts etrafındaki durum dikkatimizi biraz dağıttı” sözleriyle İspanyol teknik adam, ortaya konan oyuna bir açıklama aradı.

“İkna edici oynamadık. Güzel bir maç değildi ama kazanmak için yeterince fırsat yarattık. Kırmızı kart bize yardımcı oldu, çünkü PEC Zwolle artık önde baskı yapamadı.”

Amsterdam ekibi ancak maçın ilerleyen bölümünde oyunu lehine çevirebildi. “Bugün farkı yaratanın oyuncu değişiklikleri olduğunu düşünüyorum, özellikle de olağanüstü bir performans sergileyen Tolu.”

Bu nedenle Míchel, Wolverhampton Wanderers’tan gelen forvet hakkında övgü dolu konuştu. “Onun adına çok mutluyum, çünkü ritim kazanması gerekiyor ama ilk dakikaları gerçekten çok iyiydi. İlk golde belirleyici aksiyonu o yaptı, yani diğer değişikliklerle birlikte farkı yarattı.”

İlk kez ilk 11’de sahaya çıkan Marc ter Stegen de Tobias Sommer’in kafa vuruşunda yaptığı harika kurtarışla dikkat çekti. “Evet, onun oynamasından memnunum, çünkü bize çok yardımcı olması gerekiyordu. Harika bir kurtarış yaptı” dedi Míchel.

Ter Stegen, uzun süren transfer sürecinin ardından bu hafta resmen Ajax oyuncusu olarak açıklandı. Alman kaleci, FC Barcelona’dan bir sezonluğuna kiralandı. Míchel, “Özellikle o pozisyon sayesinde kalemizi gole kapatmamızı sağladı” diyerek oyuncunun ilk performansından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.