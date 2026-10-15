Teknik direktör Míchel Sánchez, Ajax'ın Hajduk Split ile oynayacağı Konferans Ligi maçının ilk 11'ini açıkladı. Jofre Torrents sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer alırken Abdellah Ouazane de maça başlayacak. Saat 18.45'te başlayacak karşılaşma Ziggo Sport 1'den canlı yayımlanacak.

Ajax'ın kalesinde tartışmasız birinci tercih Marc ter Stegen. Perşembe akşamı Hırvatistan'da da kaleyi o koruyacak. Dolayısıyla Míchel'in kupa maçları için ayrı bir kaleci tercih etmediği görülüyor.

Alman kalecinin önünde Thilo Kehrer, Aaron Bouwman, Youri Baas ve ilk kez ilk 11'de sahaya çıkacak Torrents'ten oluşan dörtlü savunma görev yapacak. İspanyol oyuncu, Owen Wijndal'ı yedek kulübesinde bırakıyor.

Míchel, cumartesi günü NEC karşısında 1-1'lik beraberlikle yetinen ilk 11'e kıyasla orta sahada tek değişiklik yapıyor. Jorthy Mokio'nun yerine Davy Klaassen oynarken Sofyan Amrabat ve Julian Brandt yerlerini koruyor.

Hücumda Oscar Gloukh yerine Ouazane tercih edildi. Haftalardır ilk 11'in kapısını zorlayan 17 yaşındaki yetenek, bu kez kendisini maçın başından itibaren gösterme fırsatı bulacak. Sağ kanatta ise Ouazane ile birlikte santrfor Tolu Arokodare'yi beslemesi beklenen Viktor Tsygankov yer alacak.

Gelecek maçlar HAS Konferans Ligi 12:45 AJX

Hajduk Split'in ilk 11'i: Silic; Acapandie, Hatdzikadunic, Maresic, Hrgovic; Fayad, Dalisson, Del Moral; Sanyong, Sego, Soticek.

Ajax'ın ilk 11'i: Ter Stegen; Kehrer, Bouwman, Baas, Torrents; Amrabat, Klaassen, Brandt; Tsygankov, Tolu, Ouazane.