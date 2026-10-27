Ajax'ın Brezilyalı kanat beki Caio Henrique, Instagram'da paylaştığı mesajla sahalara dönmeye yaklaştığını duyurdu. Sol bek, uyluk sakatlığı nedeniyle son beş maçta forma giyemedi.

Henrique, Ajax'ın spor salonundan bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa "Az kaldı" notunu düşen oyuncu, Amsterdam'ın armasına gönderme yapan üç çarpı işareti de ekledi. Kanat beki şu anda bireysel antrenman programını sürdürüyor.

Henrique, 19 Eylül'de Excelsior ile evlerinde 2-2 berabere kaldıkları maçın 23. dakikasında sakatlandı. Eric da Silva Moreira'nın müdahalesinin ardından hemen uyluğunu tuttu ve ellerini gözlerine götürdü. Oyundan çıkmak zorunda kalan Henrique, o tarihten bu yana forma giymedi.

Teknik direktör Míchel Sánchez, Sparta Rotterdam deplasmanında 1-2 kazandıkları maçın ardından Henrique'nin fiziksel durumu hakkında kısaca konuştu. İspanyol teknik adam, Henrique'nin yaklaşan millî maç arasından sonra yeniden oynayıp oynayamayacağını kesin olarak söyleyemedi.

Henrique'nin sakatlanmasının ardından sol bekte üç kez Owen Wijndal görev yaptı. Wijndal, özellikle FC Groningen'i deplasmanda 2-5 yendikleri maçta iyi oynadı. Sparta deplasmanında Míchel, Youri Baas'ı tercih ederken Conference League'de Hajduk Split'e karşı sol bekte Jofre Torrents'a görev verdi.

Henrique, geçen yaz Ajax'a katıldı. Ajax, AS Monaco'dan gelen Brezilyalı oyuncu için on milyon euro ödedi. 29 yaşındaki sol bek, Amsterdam'da dört yıllık sözleşmeye imza attı.

Milyonlarca euroluk transfer, Vriendenloterij Eredivisie ve Conference League ön eleme turlarında Ajax formasıyla şimdiye kadar on iki maça çıktı. Henrique, bu maçlarda iki asist yaptı.