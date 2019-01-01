Michel Platini: Mbappe'yi herkesin önüne koyuyorum

Futbol dünyasının efsane isimlerinden Michel Platini, Kylian Mbappe'nin Juventus için ideal bir oyuncu olduğunu belirtti.

'un eski oyuncularından Michel Platini, PSG forması giyen Kylian Mbappe'yi geleceğin en büyük yıldızı olma yolunda bir adım önde görüyor.

Geçtiğimiz yaz ile Dünya Kupası şampiyonluğunu yalayan 20 yaşındaki oyuncu, genç olmasına rağmen gerek PSG, gerek Fransa Milli Takımı formasıyla büyük başarıların altına imza attı.

Fransız ekip her ne kadar Mbappe'yi takıma getirmek için büyük paralar harcasa da, genç yıldızı takımda tutmak için büyük bir mücadeleye girmesi bekleniyor.

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Geçtiğimiz transfer döneminde 'in kadrosuna katmak istediği Mbappe, İspanyol kulübe gitmek istememişti.

Tuttosport'a Mbappe hakkında konuşan Michel Platini "Mbappe'nin Messi ve Ronaldo'nun izinden gideceğini düşünüyorum. O, önümüzdeki 10 yılın en büyük yıldızı olacak. Onu herkesin önüne koyuyorum. Juventus, Mbappe'yi ister mi bilmiyorum ancak gelecek yıllarda Kylian'ın değeri arttıkça, onu almak daha da zorlaşacak" ifadelerini kullandı.

İtalyan ekibin 10 numaralı formasının özdeşleştiği isimlerden olan Platini, Dybala ile ilgili görüşlerini "Benden çok Del Piero ve Roberto Baggio'ya benziyor. Dybala, kalite bir oyuncu ve Baggio'nun yaptığı işlerin benzerini sahaya yansıtabiliyor. Bana daha çok benzeyen oyuncu ise Zidane. Çünkü ikimiz daha çok orta saha oyuncularını andırıyorduk" şeklinde açıkladı.