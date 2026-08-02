Míchel, Julian Brandt’ın Ajax’a gelişinden büyük mutluluk duyuyor: "Sahadaki en iyi pozisyonu bu"

Ajax, bu hafta Julian Brandt’ın ani transferiyle büyük ses getirdi. Teknik direktör Míchel, üç yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki Alman oyuncunun gelişinden doğal olarak son derece memnun.

Brandt cuma günü tanıtıldı ve bir gün sonra antrenman sahasına çıktı. Pazar günü FC Volendam’a karşı oynanan hazırlık maçı, yaz boyunca kondisyonunu kendi başına korumaya çalışan Brandt için erken geldi.

Volendam galibiyetiyle Ajax son hazırlık maçını da oynamış oldu. Önümüzdeki hafta sonu Eredivisie, Zwolle’de PEC karşılaşmasıyla başlıyor. Bu süreçte Ajax, Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında İrlanda ekibi Shelbourne ile karşı karşıya gelecek.

Míchel, maçın ardından Ajax Life’a yaptığı açıklamada sonuçtan memnun olduğunu ve hazırlık dönemine iyi duygularla baktığını söyledi. Yine de ayaklarını yere basmaya devam ediyor. “Gelişmeye devam etmeliyiz, çünkü henüz kesinlikle en iyi seviyemizde değiliz.”

“Ama oyunculardan ve onların yaklaşımından çok memnunum. Önümüzdeki haftalarda büyümeyi sürdüreceğiz, ancak sezona iyi başlayacağımıza inanıyorum.”

Míchel’e Brandt ve Marc-André Ter Stegen soruldu, ancak ikinci isim henüz resmen Ajax oyuncusu değil. “İkisi de takımımızı daha iyi hale getiren büyük oyuncular. Elbette önce bizimle antrenman yapmaları gerekiyor ama mutluyum. Onlarla birlikte Ajax daha iyi bir takım olacak.”

Brandt ile birlikte Ajax; sol kanat, sağ kanat ve özellikle ofansif orta saha mevkilerinde tecrübe kazanmış bir oyuncuyu kadrosuna kattı. En azından Míchel, Brandt’ı bir hücum oyuncusu olarak görmüyor.

“Julian 10 numara olarak oynayabilir, ama orta sahanın diğer pozisyonlarında da görev yapabilir. Hücumun son bölümünde çok fazla kaliteye sahip bir oyuncu. Bu nedenle onun için sahadaki en iyi pozisyonun da bu olduğunu düşünüyorum. Julian bitiriciliği yüksek bir oyuncu ve iyi paslara sahip” dedi Míchel, Ajax Life’a.