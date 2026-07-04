Míchel için kötü bir başlangıç: Zayıf bir performans sergileyen Ajax, Panathinaikos ile oynadığı ilk hazırlık maçında mağlup oldu

Ajax, 2026/27 sezonuna hazırlıklarını Panathinaikos’a karşı 1-3’lük bir mağlubiyetle başlattı. Ermelo’da, ilk kez takımın başına geçen teknik direktör Míchel’in takımı maçın erken dakikalarında geriye düştü; Don-Angelo Konadu’nun golüyle devre bitmeden maça yeniden tutunmayı başardı, ancak ikinci yarıda Yunan ekibinin farkı kesin olarak açmasına engel olamadı.

Maçın başlangıcında, Ajax onursal üyesi Hans Bijvank’ın vefatı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Amsterdam ekibi yas bantlarıyla sahaya çıktı ve hazırlık döneminin ilk hazırlık maçına başladı. Bu maçta, kadroda yer almayan Mika Godts’ın yerine Pharell Nash ilk 11’de yer aldı. Godts aslında ilk 11’de başlayacaktı, ancak özel nedenlerle son anda kadrodan çıkmak zorunda kaldı.

Maçın başlangıç aşaması açıkça Panathinaikos'un lehineydi. Ajax hücumda neredeyse hiçbir varlık gösteremezken, Yunan ekibi Maarten Paes'in kalesi önünde iki kez tehlikeli pozisyonlar yarattı. Maçın 15. dakikasında hak edilen ilk gol geldi. Andrew Tetteh, derin bir pasla ileriye gönderildi ve uzun bir sprintin ardından soğukkanlı bir vuruşla skoru 0-1'e getirdi.

Bundan sonra da Panathinaikos en tehlikeli takım olmaya devam etti. Tetteh bir kez daha kale önünde ortaya çıktı, ancak bu sefer Paes iyi bir müdahaleyle ikinci golü önledi. Ancak gol, kısa bir süre sonra yine de geldi. Kalabalık ceza sahasında akıcı bir atak sonrasında Anass Zaroury soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Yunan ekibinin üstünlüğünü ikiye katladı.

Ajax, 0-2'nin ardından yavaş yavaş toparlandı ve devre arasına kadar birkaç fırsat yarattı. Don-Angelo Konadu iki kez şut çekme fırsatı bulurken, Oscar Gloukh ve Steven Berghuis de tehlikeli pozisyonlar yarattı. İlk yarı bitmeden hemen önce bu fırsatlar bir golle sonuçlandı. Sean Steur’un kazandığı serbest vuruşun ardından Konadu, zekice ters köşeye kafayla golü attı: 1-2.

İkinci yarı başlar başlamaz Ajax, sadece Nash'i sahada bırakarak tamamen yeni bir kadroyla sahaya çıktı. İkinci yarıda uzun süre önemli bir gelişme yaşanmadı; bunun bir nedeni de Panathinaikos'un da çok sayıda oyuncu değişikliği yapmasıydı. En büyük heyecan, Ajax kalecisi Paul Reverson'ın Yunan takımının büyük bir gol fırsatını muhteşem bir kurtarışla önlemesiyle yaşandı.

İkinci yarının ortalarında maçın kaderi nihayet belli oldu. Maher Carrizo sol kanatta kaydı ve Panathinaikos bu boşluğu değerlendirdi. Ortaya gelen top Valentín Taborda’ya ulaştı; o da kafayla golü buldu ve skoru 1-3’e getirdi.

Ajax, maçın son dakikalarında bir şeyler yapmaya çalıştı. En büyük fırsat Carrizo’ya geldi; Dies Janse’nin topu kesmesinin ardından içeriye doğru çekip köşeyi hedefledi, ancak çapraz vuruşu az farkla dışarı çıktı. Böylece skor 1-3’te kaldı ve Ajax, hazırlık maçları serisine Panathinaikos’a karşı bir mağlubiyetle başladı.