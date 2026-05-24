Girona teknik direktörü Míchel, Elche ile oynanan trajik maçın ardından geleceğinin ne olacağını henüz bilmediğini vurguladı. Her şeyin ya da hiçbir şeyin olmadığı bu maçta alınan 1-1'lik beraberlik, takımının küme düşmesi anlamına geliyordu.

Girona, bir yıl boyunca Segunda División'da mücadele etmeye hazırlanıyor. Maç sonrası basın toplantısında Míchel, duygularıyla mücadele etti ve hatasını kabul etti. "Her zaman sahada olanlardan antrenörün sorumlu olduğunu söylerim ve bu durumda sorumlu olan benim."

"Taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık," diyor. "Suçlu ve sorumlu hissediyorum. İnsanlarımızı yüzüstü bıraktık. Tüm oyuncular ağladı, hepimiz için bu kariyerimizin en zor anı."

Ardından gözler bir anlığına geleceğe çevrildi. "Herkes için çok zor olan bu anın ardından yeniden ayağa kalkma zamanı. Bu çok zor. Şimdi acı çekmeliyiz ve bunu nasıl aşacağımızı öğrenmeliyiz."

Bu, Míchel için Girona'daki son maçı olabilir. İspanyol ve Hollanda medyasında, 50 yaşındaki teknik direktörün Ajax'a transfer olacağı sıkça gündeme getiriliyor.

Baş antrenör, Cumartesi akşamı geleceği hakkındaki spekülasyonlara değinmek istemedi. "Bilmiyorum. Şu anda benim hakkımda konuşmanın sırası değil. Kulübün en önemli hedefine ulaşamadık ve ben bu darbeyi hala atlatamadım."

"İçimde büyük bir boşluk hissediyorum," diye devam etti. "Şu anda Girona'nın La Liga'ya dönmesinden başka bir şey düşünmenin zamanı değil. Şu anda kendimi çok kötü hissediyorum ve bu konuda söylemek istediğim tek şey bu."