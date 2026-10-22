Míchel Sánchez, Ajax'ın Konferans Ligi'nde Atalanta karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette sergilediği performanstan son derece memnun. Takımının perşembe akşamı Johan Cruyff Arena'da uzun süre oyuna hâkim olduğunu gören teknik direktör, Tolu Arokodare ve Abdellah Ouazane'nin galibiyeti getiren golleri için maçın son bölümüne kadar beklemek zorunda kaldı. İspanyol çalıştırıcıya göre sezonun ilk Avrupa galibiyeti fazlasıyla hak edilmişti.

Míchel, Ziggo Sport'a yaptığı değerlendirmeye, "Harika bir rakibe karşı harika bir maç oynadığımızı düşünüyorum" sözleriyle başladı. "Maça hâkim olduk ve çok sayıda fırsat yarattık. Sonunda golü bulduk. Oyuncuların performansından çok mutluyum."

Yine de Míchel, üstünlüğünü uzun süre skora yansıtamayan takımının geliştirmesi gereken yönler olduğunu düşünüyor. Teknik direktör, "Belki sahanın son bölümünde zaman zaman daha iyi çözümler bulabilir veya daha iyi kararlar verebilirdik. Böylece daha erken öne geçebilirdik" dedi. "Ama takımın zihniyeti maç boyunca mükemmeldi. Hem baskı yaparken hem de top kaybından sonra topu geri kazanırken bunu gösterdik."

Míchel, muhteşem golüyle skoru 2-0'a getiren Ouazane'den de son derece memnun. Teknik direktör, "Harika bir goldü, gerçekten müthiş bir goldü" diyerek sevincini dile getirdi. "İnanılmaz yetenekli bir genç ama oyununda daha istikrarlı olması için onunla çalışmaya devam etmeliyiz. O özel bir oyuncu. Bu yeteneğini Ajax formasıyla daha uzun yıllar göstermesine yardımcı olmalıyız."

Oyuna girdikten sonra önemli açılış golünü atan Tolu da övgü aldı. Míchel, "Tolu da harika bir maç oynadı ama bunu yalnızca golü nedeniyle söylemiyorum. Takım biraz yorulmaya başladığında baskıyı sürdürürken gösterdiği zihniyet de önemli" dedi. "Oyuncu değişiklikleri bize yeni enerji verdi. En önemlisi de bu: Maça başlayanlar da maçı bitirenler de önemli."

İlginç olan, Míchel'in 66. dakikada yerini Tolu'ya bırakan Marcos Leonardo hakkında da son derece olumlu konuşması. Brezilyalı oyuncu, ilk yarıda Wim Kieft'in sert eleştirilerine hedef olmuştu. Kieft, Ziggo Sport'ta forvetin 'sırtında bir çuval patates taşıyormuş gibi' göründüğünü söylemişti. Maçın ardından da bu sözlerinin arkasında duran Kieft'in aksine Míchel, forvetinin performansını bambaşka değerlendirdi.

Míchel, "Bence Marcos harika bir maç oynadı" diye vurguladı. "Çok iyi oynadı, oyunumuzun sürekliliğini sağladı, çok iyi boşa çıktı, iyi bir fırsat yakaladı ve çok iyi baskı yaptı. Rakip yarı sahada oynayabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi bize verdi."

Teknik direktöre göre forvetler attıkları goller üzerinden gereğinden fazla değerlendiriliyor: "Bunu bazen haksızlık olarak görüyorum. Marcos'tan çok memnunum çünkü bana göre son iki maçta görmek istediğimiz Marcos Leonardo'yu izliyoruz."