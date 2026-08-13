Ajax Teknik Direktörü Míchel Sánchez, Shelbourne FC ile oynanacak Konferans Ligi karşılaşması için ilk 11'ini açıkladı. İspanyol teknik adam, Julian Brandt, Maher Carrizo ve Marcos Leonardo'yu ilk 11'de sahaya sürüyor. Paris Saint-Germain'e transferi yaklaşmış gibi görünen Mika Godts ise yedekler arasında. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Marc ter Stegen, geçen hafta sonu Ajax formasıyla kalede ilk maçına çıktı, ancak Tolka Park'ta yedek kulübesinde oturuyor. Kaleyi Maarten Paes koruyacak; geçen hafta ilk maçta başarılamayan şeyi, yani gol yememeyi başarması gerekiyor (3-1).

Anton Gaaei (sağda) ve Owen Wijndal (solda) beklerde görev yaparken, savunmanın merkezini Aaron Bouwman ile Daley Blind oluşturuyor.

Julian Brandt, orta sahada Jorthy Mokio ve ön libero Youri Regeer ile birlikte görev yapacak. Hücum hattında ise santrfor Leonardo'ya solda Oliver Edvardsen, sağda Carrizo eşlik ediyor.

Godts, İrlanda'ya götürüldü ve oyuna sonradan girmesi halinde bu, muhtemelen Ajax oyuncusu olarak son maçı olacak. Ajax - Shelbourne eşleşmesinin galibi, play-off turunda FC Noah ya da FC Sion ile karşılaşacak.

Shelbourne FC'nin ilk 11'i: Beach; Bone, Casey, Ledwidge; Mbeng, Caffrey, Lunney, McInroy, Norris; Freitas, Kelly.

Ajax'ın ilk 11'i: Paes; Gaaei, Bouwman, Blind, Wijndal; Mokio, Regeer, Brandt; Carrizo, Leonardo, Edvardsen.