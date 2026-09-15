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Rian Rosendaal

Çeviri:

Míchel, Ajax’ın Willem II karşısındaki kadrosunda önemli değişikliklere gidiyor: Ter Stegen oynamıyor, Paes ve Wijndal ilk 11’de

Ajax - Willem
Ajax
Willem
Eredivisie

Ajax, salı günü lige yeni yükselen Willem II’yi ağırlayacak. Teknik direktör Míchel, Amsterdam ekibinin ilk 11’ini açıkladı ve birden fazla değişiklik yapmayı tercih etti.

Kalede bu kez Marc ter Stegen değil, Maarten Paes görev yapacak. Alman file bekçisi, cumartesi günü Excelsior ile oynanacak maç da programda yer aldığı için dinlendiriliyor olabilir. 

Sağ bekte tercih Anton Gaaei yerine Lucas Rosa’dan yana kullanıldı. Thilo Kehrer, Fortuna Sittard karşısında ilk 11’deki ilk maçında güçlü bir performans sergilemişti ve savunmanın merkezinde yine Youri Baas’ın yanında yer alıyor. Caio Henrique ise savunmanın solunda yerini Owen Wijndal’a kaybediyor.

Jorthy Mokio ve Julian Brandt, Ajax orta sahasında yine ilk 11’de başlıyor. Amsterdam ekibinin İspanyol teknik direktörü ise bu kez Davy Klaassen’i tercih ediyor, böylece Sofyan Amrabat yedek kulübesine geçiyor.

Hücum hattında Steven Berghuis sağdan takım arkadaşlarını besleyecek, Oscar Gloukh ise solda görev yapacak. Tilburg temsilcisi karşısında Ajax’ın ileri uçtaki hedef santrforu Kasper Dolberg olacak.

Eredivisie
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Ajax
AJX
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Excelsior
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Eredivisie
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Willem
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Fortuna Sittard
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Ajax ilk 11’i: Paes; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Dolberg, Gloukh.

Willem II ilk 11’i:

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