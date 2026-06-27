Míchel, Ajax’ın ilk antrenmanında büyük bir coşku sergiledi: “Mika, bu oyunu seviyorum!”

Ajax için 2026/27 sezonuna yönelik hazırlıklar bu hafta resmen başladı. Yeni teknik direktör Míchel Sánchez, Cuma günü ilk antrenmanını yönetti ve yeni oyuncularının arasında kendini tam anlamıyla evindeymiş gibi hissetti.

Ajax TV'nin yayınladığıgörüntülerde, Míchel'in kadrosuna umut dolu bir konuşma yaptığı görülüyor. "Bugün herkes sıfırdan başlıyor. İyi futbol oynayacağız. Hem de çok iyi futbol."

"Ama en önemlisi kazanmamız. Bunu bir araya getireceğiz," diyen Míchel, hoş geldin konuşmasının ardından antrenmana aktif olarak katıldı.

Antrenman alıştırmalarından birinde, Míchel’in yüksek sesle gülerek oyuncularına seslendiği görülüyor. “Mika, bu oyunu seviyorum,” diye Mika Godts’a seslendi.

Ajax, geçen sezon Eredivisie’de sadece beşinci sırada yer aldı, ancak Conference League bileti için oynanan play-off’ları kazanmayı başardı. Amsterdam ekibi, 23 ve 30 Temmuz’da bu turnuvanın ikinci ön eleme turunda oynayacak.

Bu iki maçlık serideki rakibi, Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina (Sırbistan) ile Ferencváros (Macaristan) arasında oynanacak maçın kaybedeni olacak.

Bu çift maç serisine hazırlık amacıyla Ajax, Panathinaikos (4 Temmuz), AEK Larnaca (10 Temmuz), VfL Bochum (15 Temmuz) ve Olympiacos (18 Temmuz) ile hazırlık maçları oynayacak.

23 Temmuz’daki Konferans Ligi deplasman maçı ile 30 Temmuz’daki rövanş maçı arasında, Ajax 26 Temmuz’da Johan Cruijff ArenA’da Burnley ile bir hazırlık maçı oynayacak.