Ajax, Vriendenloterij Eredivisie'de PSV'ye 1-3 kaybetmesinin ardından rövanş peşinde. Teknik direktör Míchel, Fortuna Sittard deplasmanındaki kadroyu açıkladı ve ilk 11'de iki oyuncu ilk kez yer aldı.

Marc ter Stegen, Sittard'da kaleyi koruyacak. Dörtlü savunmanın en sağındaki isim Anton Gaaei. Thilo Kehrer, geçen hafta Ruben van Bommel'in müdahalesinin ardından rehabilitasyon sürecine giren Aaron Bouwman'ın yerine oynayacak. Youri Baas, Fortuna karşısında savunmada Kehrer'in partneri olacak. Caio Henrique sol bekte başlıyor.

Sofyan Amrabat, PSV karşısında oyuna sonradan girerek ilk maçına çıkmıştı ve bu kez ilk 11'de sahaya çıkacak. Jorthy Mokio ve Julian Brandt, Danny Buijs'in takımına karşı Ajax orta sahasını tamamlıyor. Davy Klaassen ise şimdilik kulübeye çekiliyor.

Steven Berghuis, sağ kanatta kendini yeniden kanıtlama fırsatı bulurken Oliver Edvardsen de sol tarafta hünerlerini sergileyecek. Amsterdam ekibinin hücum hattındaki lideri Tolu Arokodare olacak.

Fortuna Sittard ilk 11'i:

Ajax ilk 11'i: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Mokio, Brandt; Berghuis, Arokodare, Edvardsen