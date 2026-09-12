24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1082418055.jpgANP
Rian Rosendaal

Çeviri:

Míchel, Ajax’ın Fortuna Sittard karşısında ilk 11’de ilk kez başlayacak iki oyuncusuna yer açtı

Fortuna Sittard - Ajax
Fortuna Sittard
Ajax
Eredivisie

Ajax, Vriendenloterij Eredivisie'de PSV'ye 1-3 kaybetmesinin ardından rövanş peşinde. Teknik direktör Míchel, Fortuna Sittard deplasmanındaki kadroyu açıkladı ve ilk 11'de iki oyuncu ilk kez yer aldı. 

Marc ter Stegen, Sittard'da kaleyi koruyacak. Dörtlü savunmanın en sağındaki isim Anton Gaaei. Thilo Kehrer, geçen hafta Ruben van Bommel'in müdahalesinin ardından rehabilitasyon sürecine giren Aaron Bouwman'ın yerine oynayacak. Youri Baas, Fortuna karşısında savunmada Kehrer'in partneri olacak. Caio Henrique sol bekte başlıyor.

Sofyan Amrabat, PSV karşısında oyuna sonradan girerek ilk maçına çıkmıştı ve bu kez ilk 11'de sahaya çıkacak. Jorthy Mokio ve Julian Brandt, Danny Buijs'in takımına karşı Ajax orta sahasını tamamlıyor. Davy Klaassen ise şimdilik kulübeye çekiliyor.

Steven Berghuis, sağ kanatta kendini yeniden kanıtlama fırsatı bulurken Oliver Edvardsen de sol tarafta hünerlerini sergileyecek. Amsterdam ekibinin hücum hattındaki lideri Tolu Arokodare olacak.

Fortuna Sittard ilk 11'i:

Eredivisie
Fortuna Sittard crest
Fortuna Sittard
SIT
Ajax crest
Ajax
AJX

Ajax ilk 11'i: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Mokio, Brandt; Berghuis, Arokodare, Edvardsen

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin