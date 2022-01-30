Micheal Owen, İngiltere’nin Maske Kimsin Sen programına katıldı
Eski Liverpool, Real Madrid, Manchester United ve İngiltere yıldızı Michael Owen; Cumartesi günü The Masked Singer adlı televizyon programının yarışmacılarından biri olarak bir sürpriz yaptı.
Owen, son bölümde gösteriden elendikten sonra dev bir donut takımın içinden çıktı.
ITV prodüksiyonunda en popüler gizemli karakterlerden biri olduğu için tatlı performansı oldukça heyecan yarattı.
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Owen ne söyledi?
Owen, maskesini çıkardıktan sonra Twitter'da "Son birkaç haftadır kulaklarınızı yaktığım için özür dilerim" dedi.
"Çocuklarım Masked Singer'a katılmam için yakama yapıştı ama bunun harika bir deneyim ve çok eğlenceli olduğunu söylemeliyim.
"Hala birinci raundu geçtiğime inanamıyorum!"
Owen, hangi şarkıları seslendirdi?
Eski yıldız forvet, kendi benzersiz yorumunu eklediği bir dizi performansa attı.
Survivor'dan Eye of the Tiger, Spice Girls'ten Spice Up Your Life'ı seslendirdi.
İnsanlar çabasını büyük ölçüde takdir etse de, sesi hayranlıktan çok kahkaha çekiyor gibiydi.
Programdaki ipuçlarından bazıları da şöyleydi:
"Kariyerimde baş döndürücü zirvelere ulaştığım görüldü.
"Sahip olduğum bazı fırsatlara ya da tanıştığım insanlara inanamayacaksınız."
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