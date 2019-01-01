Michail Antonio: Irkçılığı önlemenin tek yolu puan silmek

West Ham United'ın 29 yaşındaki golcüsü Michail Antonio, puan silmenin yapmanın Premier Lig'de yaşanan ırkçı olayları durdurabileceğine inanıyor.

ve arasında oynanan karşılaşmada yaşananlarla birlikte Premier Lig'de son dönemde artan ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Chelsea'den Antonio Rüdiger ve Tottenham'dan Heung-min Son saldırıların hedefindeki isimlerdi.

Bazı kulüpler bu ırkçı saldırıları yapan taraftarları tespit ederek onları ömür boyu stadyuma girişten men ediyor. Ancak 'ın 29 yaşındaki futbolcusu Michail Antonio bunun yeterli olmadığını düşünüyor.

The Guardian'a konuşan Antonio, ırkçılık ile mücadele hakkında kendi görüşlerini şöyle dile getirdi:

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"İngiltere Futbol Federasyonu'nun, Profesyonel Futbolcular Birliği'nin ve diğer tüm idari kurulların bu mesele ile daha ciddi bir şekilde ilgilenmeleri gerektiğini düşünüyorum."

"Irkçı saldırıyı yapan kişiyi cezalandırmak bu sorunu asla tamamen ortadan kaldırmayacak. Irkçılığı önlemenin tek yolu, bu saldırıyı yapan taraftarların takımlarından puan silmek. Böylece insanlar bu sorunla kendileri ilgilenmeye başlayacak. Kulüplere para cezası vermek onlar için bir problem değil. Onlar milyar dolarlar kazanıyor. Eğer puan silerseniz taraftarlar, ırkçı saldırı yapan diğer taraftarları durduracaktır. Irkçı tezahüratlar, maymun sesleri çıkarmak ve ırkçı olmak sadece bu eylemi gerçekleştirenleri etkiler. Ama eğer bu durum tuttukları takımı da etkilemeye başlarsa o zaman bunu yapmaktan vazgeçecekler."

Bireysel olarak ırkçı saldırıların kendisini etkilemediğini söyleyen Antonio, "Irkçılık beni etkilemiyor. Irkçılığı yapan insanın problemi bu, benim hayatıma bir etkisi yok. Bana bir laf atılması, beni bir şeye benzetmeleri benim yaşamıma etki etmez. Evime gider, eşimi öper, çocuklarımla oynarım. Hayatıma devam ederim. Bana gelip yüzüme bir yumruk indirseniz kendimi korurum. Bunun dışındaki hiçbir şeyin etkisi yok. Yüzüme yüzüme bağırıp beni rahatsız etmeye çalışanlar oldu. Onlara, 'Ben kavga etmek için değil sevgi için buradayım' cevabını verdim" dedi.