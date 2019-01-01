Michael Zorc: Jose Mourinho söylentilerinin hiçbir aslı yok

Michael Zorc, yeniden Real Madrid'e dönebileceği konuşulan Jose Mourinho'nun Dortmund'un başına da geçebileceği söylentilerini değerlendirdi.

'un futbol direktörü Michael Zorc, Jose Mourinho'nun adının Dortmund ile anılmasına dair konuştu.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Mourinho, eski kulübü 'e geri dönme olasılığı üzerine düşünüyor. Buna karşın Zinedine Zidane ise Real'in başında kalmak için mücadele etmeye devam ediyor.

Buna karşın Mourinho ile Dortmund'un da ilgilendiği iddia ediliyor. Buna karşın Zorc, yaptığı açıklamada kulübün böyle bir gündeminin olmadığını ve Lucien Favre'ın geleceğine dair hiçbir korkusu olmaması gerektiğini belirtti.

Sky ' ya konuşan Zorc, "Mourinho söylentilerinin hiçbir aslı yok. Antrenörümüzle ilgili bir tartışmamız bulunmuyor. Lucien Favre ile çalışmaktan son derece memnunuz" ifadelerini kullandı.