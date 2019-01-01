Michael Skibbe, Borussia Dotmund genç takımlarının başına getirildi
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Getty Images Sport
Michael Skibbe, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dotmund'un genç takımlarının başına geçti.
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Bir dönem Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor gibi takımlarda görev yapan 53 yaşındaki Alman teknik direktör Michael Skibbe Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund'un genç takımlarının başına getirildi.
Borussia Dortmund'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Skibbe'nin U-19 takımıyla birlikte tüm alt yaş gruplarından sorumlu olacağı belirtildi. Skibbe, son olarak Yunanistan Milli Takımı'nda görev yapmış ve geçtiğimiz Ekim ayında görevinden ayrılmıştı.