Michael Skibbe, Borussia Dotmund genç takımlarının başına getirildi

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Alman teknik direktör Michael Skibbe, Borussia Dortmund genç takımlarının başına getirildi.

Michael Skibbe, ekiplerinden Borussia Dotmund'un genç takımlarının başına geçti.

Bir dönem 'de , ve gibi takımlarda görev yapan 53 yaşındaki Alman teknik direktör Michael Skibbe Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren 'un genç takımlarının başına getirildi.

Borussia Dortmund'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Skibbe'nin U-19 takımıyla birlikte tüm alt yaş gruplarından sorumlu olacağı belirtildi. Skibbe, son olarak Yunanistan Milli Takımı'nda görev yapmış ve geçtiğimiz Ekim ayında görevinden ayrılmıştı.