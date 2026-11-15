Michael Reiziger, Kees Smit'in ardından bir oyuncunun daha çekildiğini görüyor ve Feyenoordlu bir futbolcuyu kadroya çağırıyor

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Thijmen Blokzijl, Hollanda Ümit Milli Takımı'nın kampından derhal ayrıldı. Hollanda Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre hastalanan FC Groningen savunmacısının yerine Thijs Kraaijeveld kadroya çağrıldı.

Hollanda Ümit Milli Takımı, Ümitler Avrupa Şampiyonası bileti için Danimarka Ümit Milli Takımı ile oynayacağı iki maçın ilkine cuma günü Danimarka'da çıktı.

Michael Reiziger'in ekibi, rakibin kendi kalesine attığı iki golle kısa sürede 2-0 öne geçti. Thom van Bergen skoru 3-0 olarak belirledi.

Böylece Hollanda Ümit Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası biletini almaya çok yaklaştı. Ancak son engeli Blokzijl olmadan aşmak zorunda kalacak.

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Blokzijl, Danimarka'daki maçta da ilk 11'de yer almadığı için bu büyük bir sorun değil. Stoper ikilisini Dies Janse ve Aaron Bouwman oluşturdu.

On dokuz yaşındaki Kraaijeveld, kadroda Blokzijl'in yerini alacak. Bu sezon Feyenoord formasıyla sekiz Eredivisie maçına çıktı.

Kulübün altyapısından yetişen stoper, ön libero olarak da oynayabiliyor.

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Reiziger, Danimarka maçından önce Kees Smit'i de kaybetmişti. AZ'li orta saha oyuncusunun bu hafta kadroya katılması bekleniyordu ancak durumunda gerileme yaşandı ve kadroda yer alamadı.

Smit, "önümüzdeki haftalarda da forma giyemeyecek".