Liverpool efsanesi Michael Owen'dan şok iddia: Sadio Mane, Mohamed Salah'ın kullanmaması için penaltı almıyor!

Liverpool'un efsane golcüsü Michael Owen, Jürgen Klopp'un takımıyla ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Liverpool'un efsane golcüsü Michael Owen, Premier Lig'in son şampiyonuna ilişkin sansasyonel bir iddiada bulundu.

Liverpool'un Anfield'da konuk ettiği Chelsea'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendiren Owen, Sadio Mane'nin Mohamed Salah'ın penaltı vuruşu kullanmasını istemediği için penaltı almaktan kaçınıyor olabileceğini söyledi.

Owen ne dedi?

Liverpool'un sahasında üst üste beşinci mağlubiyetini aldığı karşılaşmanın ardından görüşlerini paylaşan 41 yaşındaki futbol adamı iki oyuncunun arasındaki rekabetin tatsız bir duruma geldiğini söyledi:

"Mane ve Salah arasında Liverpool'un en golcü oyuncusu olmak için büyük bir rekabet var. Bu rekabet her zaman vardı ama bu iş artık tatsız bir duruma dönüşmüş durumda.

Andreas Christensen'in yaptığı hamle Mane'nin penaltı alması için yeterliydi ama bunu tercih etmek yerine ayakta kalmayı seçti.

Kafamın içindeki düşünceler belki size sinsice geliyor olabilir ama Mane penaltıyı alırsa topun başına Salah'ın geçeceğini düşünüp bundan rahatsızlık duyuyor olabilir.

Mane benzer bir davranışı geçtiğimiz hafta oynanan Sheffield United karşılaşmasında da yapmış ve Ethan Ampadu'nun müdahalesine rağmen devam etmeyi seçmişti"

Salah kaç gol attı?

Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, bu sezon bütün kulvarlarda 37 maçta 24 gol attı. Premier Lig'de çıktığı 26 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandıran Salah, Premier Lig'in gol krallığı yarışında da ilk sırada yer alıyor.

Mane kaç gol attı?

Geçtiğimiz sezon attığı 18 golle Liverpool'un şampiyonluğunda oldukça önemli bir rol oynayan Mane, bu sezon geçtiğimiz sezonun gerisinde kalmış durumda. Bütün kulvarlarda 34 maçta 11, Premier Lig'de ise 24 maçta 7 gol kaydeden Senegalli futbolcuyla Salah arasında 10 gollük fark bulunuyor.