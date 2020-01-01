Michael Owen: Oyuncular Manchester United'da geriye gidiyor

İngiliz futbolunun unutulmaz isimlerinden Michael Owen, birçok yıldız futbolcunun United'a transfer olduktan sonra düşüşe geçtiğini söyledi.

Premier Lig'de en çok şampiyonluk yaşayan takım olan , son yıllarda eski günlerini mumla arıyor. Son olarak unutulmaz İngiliz golcü Michael Owen, Kırmızı Şeytanlar'ın kötü gidişatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Premier Lig Productions'a konuşan Owen; "Bence oyuncular Manchester United'a transfer olduktan sonra futbolcu olarak geriye gidiyor. Meselenin en fazla endişe veren tarafı bu." ifadelerini kullandı.

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Alexis Sanchez'in Old Trafford'ın yolunu tutmadan önce ligin en iyi oyuncularından biri olduğunu savunan İngiliz efsane; "Bence Alexis'in iki üç yıl boyunca harika olduğu konusunda hem fikiriz. O seviyeden bu kadar kötü duruma nasıl düşebilirsin?" şeklinde konuştu.

"Takımda Manchester United'a transfer oldukta sonra daha iyi hale gelen bir futbolcu göremiyorum. Ya aynı kalıyorlar ya da geriliyorlar. Evet, bazı transferlerin doğru olup olmadığını tartışabiliriz fakat Alexis konusunda herkesin aynı fikirde olduğunu düşünüyorum."

"Di Maria gibi önemli futbolcular için büyük paralar harcarsanız ve bu isimler de kötü oynamaya devam ederse, artık buna tesadüf diyemezsiniz. Sanırım yüz milyon euro daha harcamadan önce öğrenmeleri gereken şey bu. Manchester United'da para harcama yetkisi ben de olsa, başka bir 100-200 milyon euro harcamadan önce bir kez daha düşünürdüm."