Michael Owen: Marcus Rashford gol sezisi çok güçlü bir forvet değil

İngiliz efsane Michael Owen, Manchester United’ın genç yıldızı Rashford için “Gol sezisi güçlü bir forvet değil” dedi.

İngiltere tarihinin en önemli golcülerinden olan Michael Owen, son üç maçında gol atma başarısı gösteremeyen ’lı Marcus Rashford’ın golü koklama özelliğinin çok iyi olmadığını söyledi.

Owen, “Gollerinin yanında asist de yapıyor, takıma katkı sağlıyor. Aslında benden daha komple bir oyuncu. Ancak bendeki gol sezisi onda yok” diye konuştu.

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Rashford’un gol atamamayı kafasına takmadığını öne süren Owen, “Robbie Fowler, Sergio Agüero, veya Harry Kane gibi oyuncuların gol atma konusunda takıntıları var. Ben de öyleydim. Bunu Rashford’da göremiyorum” ifadelerini kullandı.

Gol sezisinin öğretilebilcek bir şey olmadığının da altını çizen Owen, “Ben Rashford’u çocukluğundan beri tanıyorum. O hep kanatta veya 10 numara pozisyonunda oynamak istedi. Manchester United’daki hocaları onu her zaman golcülüğe teşvik etti. Ancak forvet oynamayı hiçbir zaman arzulamadı. Her zaman ceza sahasının dışında oynuyordu. Bence muhteşem yeteneklere sahip bir oyuncu ama Agüero gibi isimleri düşününce Rashford golcü kategorisine girmiyor” diyerek sözlerini noktaladı.

İngiliz futboluna adını altın harflerle yazdıran Owen, , ve Manchester United gibi takımların formasını giymiş, çıktığı 478 maçta rakip fileleri 218 kez havalandırmıştı.