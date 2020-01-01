Michael Owen: Manchester United, taraftarlarına umut veriyor

Manchester United'ın eski forveti, Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki takımın olumlu sinyaller verdiği düşünüyor.

Kazandığı 13 şampiyonlukla İngiltere Premier Lig tarihinin açık ara en başarılı kulübü olan , efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'ın takımın başında olduğu son sezon olan 2012-13'ten bu yana ligde şampiyonluk elde edemedi.

Ferguson'ın ardından göreve gelen David Moyes, Louis van Gaal ve Jose Mourinho gibi deneyimli teknik adamlar da Kırmızı Şeytanları başarıya ulaştıramadı.

İngiltere futbolunun önemli isimlerinden Michael Owen, uzun yıllardır başarıya hasret kalan Manchester United'ın Ole Gunner Solskjaer yönetimi altında umut verici bir görüntü sergilediğini ve yakın zamanda eski günlerine geri dönebileceğini söyledi.

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ESPN'e konuşan Owen "Şu dönemde yeniden futbol oynamak isteyen tek takım Manchester United olabilir. Çünkü ara verilmeden önce gerçekten iyi bir form durumu yakalamışlardı. Bruno Fernandes, takım için harika bir transfer oldu. Pogba yakın zamanda takıma geri dönecek ve Rashford'ın formu da gerçekten dikkat çekici bir hal almıştı. Manchester United'ı izlediğinizde doğru yolu bulduklarını ve yeniden eski günlerine dönebileceğini görüyorsunuz. Savunma hattına büyük paralar harcadılar ve dünyanın en iyi kalecilerinden birine sahipler. Uzun zaman sonra umut verici bir Manchester United takımı izliyoruz. Solskjaer de kendisine şüpheyle bakanlara yaşadığı gelişimle cevap verdi" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde ve gibi takımlarda forma giyen Owen, 2009-2012 yılları arasında Manchester ekibinin başarısı için ter dökmüştü.

Manchester United, 2019-20 sezonunda oynadığı 29 maçta topladığı 45 puanla 'nin 3 puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor.