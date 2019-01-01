Michael Owen: Capello milli takım kariyerimi bitirdi

İngiliz futbol efsanelerinden Michael Owen, milli takım kariyerinin bitmesinden Fabio Capello'yu sorumlu tuttu.

Michael Owen, İngiltere Milli Takımı'nın başına Fabio Capello'nun gelmesiyle birlikte işlerin adeta yokuş aşağı gittiğini belirtti.

Owen, kariyeri hakkında yazdığı otobiyografisinde birçok konudan bahsederken, Capello'nun kendisi üzerindeki etkisinden de söz etti:

"Milli takım kariyerimi Capello bitirdi. İlk buluşmada tek kelime İngilizce bilmediğini farkettim. Takım arkadaşlarımla birbirimize baktık ve 'Bu adam bize herhangi bir şeyi nasıl açıklayacak?' diye düşündük. İngilizce bilmeyen birini takımın başına getirirken federasyon ne düşündü bilmiyorum. Ulusal lig kariyerini tek bir açıklama yapmadan bitirmekle kalmadı, aynı zamanda o İngiltere Milli Takımı'nın gelmiş geçmiş en kötü hocalarından biri. Yalnızca benim kariyerime zarar vermekle kalmadı genel olarak İngiliz futboluna zarar verdi."

Fabio Capello yönetimindeki İngiltere, 'da gerçekleştirilen 2010 Dünya Kupası'nda son 16 turunda 'ya elenmişti.