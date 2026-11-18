Michael Owen, GOAL'e yaptığı açıklamada Alexander Isak'ın, Liverpool'un 125 milyon sterlinlik (164 milyon dolar) rekor transferle kadrosuna kattığında beklediği “elit” golcüye giderek daha çok benzediğini söyledi. İsveçli oyuncu, tarihi bonservis bedelinin karşılığını henüz tam olarak vermemiş olabilir ancak bu sezon attığı sekiz golle doğru yönde ilerliyor.

Reklam

Geçen sezonki gol sayısını ikiye katladı

Kasım ayı ortasına kadar ulaştığı bu sayı, Anfield'daki unutulmak istenen ilk sezonunda attığı gol sayısının iki katı . Liverpool, 2025 yazında Newcastle bölgesinden Merseyside'a transfer olan 27 yaşındaki ince yapılı oyuncudan büyük şeyler bekliyordu.

Liverpool, Newcastle'daki üç sezonu boyunca etkileyici rakamlara ulaşan Isak'ı Britanya futbolunun en pahalı oyuncusu yaptı . Pek çok kişi, rahat oyun tarzına sahip santrforu dünya futbolunun en komple 9 numaralarından biri olarak görüyordu.

Fiziksel sorunların ardından formuna dönüyor

Ancak sakatlık sorunları, kendini kanıtlamış oyuncunun önünü kesince Liverpool'un simge hâline gelmiş kırmızı formasını giydiği dönemde bu becerilerini nadiren sergileyebildi . Isak, doğru dürüst bir sezon öncesi hazırlığı yapmadan takıma katıldı ve Noel'den hemen önce talihsiz bir bacak kırığı yaşayarak yeniden tedavi sürecine girdi.

2026-27 sezonunda daha umut verici işaretler görüldü. Isak, sezonun ilk golünü 29 Ağustos'ta Nottingham Forest'a karşı attı. Ardından Ipswich deplasmanında iki gol kaydetti ve sonrasında Bournemouth, Brentford, Brighton, Fenerbahçe ve Crystal Palace ile oynanan maçlarda da fileleri havalandırdı .

Reklam Reklam

Isak'ın özgüveni yeniden yükselmiş görünüyor; Liverpool da büyük yatırımından beklediği karşılığı almaya başlıyor. Florian Wirtz ve hücumda kendi ritmini bulmayı hâlâ bekleyen Bradley Barcola gibi oyuncular düşünüldüğünde, Isak'ın gösterecek daha fazlası olabilir.

Related Topics

Isak eski formuna dönüyor mu?

Isak'ın henüz 100 milyon sterlinin üzerindeki bonservis bedelinin karşılığını veren bir performans sergilemese de eski hâline daha çok benzeyip benzemediği sorulan eski Liverpool forveti Owen, Casino.org'un elçisi olduğundan bu yana İrlanda'daki çevrim içi kumarhane sitelerini karşılaştırmaya yönelik kaynaklara dikkat çekilmesine yardımcı oldu. Owen, GOAL'e şunları söyledi: “Kesinlikle öyle. Birkaç gol atıyor ve Liverpool formasıyla daha önce hiç olmadığı kadar iyi görünüyor.

“Etrafındakiler daha iyi oynarsa o da daha iyi oynayacaktır. Elbette Wirtz, Barcola ve diğer oyuncuların en iyi hâllerini henüz görmediğimizi söyleyebilirsiniz. Ama Isak biraz daha fazla şey göstermeye başlayan oyunculardan biri.”

Reklam

“Hakkında bazı şüpheler vardı. Ancak Newcastle'da gördüklerimiz, onun elit bir oyuncu olduğunu gösterdi. Premier Lig'de bunu yapıp yapamayacağı konusunda da şüphesiz soru işareti yok. Henüz tam kapasitesiyle oynamıyor ama Liverpool'un ihtiyaç duyduğu şekilde goller atıyor.”

Iraola, 9 numarasından gol bekliyor

Selefi Arne Slot'un transfer ettiği Isak'ı kadrosunda bulan Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, oyuncunun yeniden Avrupa futbolunun en korkutucu forvetlerinden biri olacağına inanıyor.

Reklam

İspanyol teknik adam, 9 numarası hakkında şunları söyledi: “Alex üst düzey bir golcü. Onu gol atabileceği pozisyonlara sokabilirsek gerekeni yapacaktır. Bu bir garanti değil ama neredeyse garantiye en yakın şey.

“Her oyuncu gibi o da oyununa yeni şeyler katabilir. Sahip olduğu özellikleri kullanmak istiyoruz. Boş alanlara ve savunma arkasına koşularda, ayrıca top almak için geriye gelmede çok iyi. Teknik açıdan da temiz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ondan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz.”

Reklam

Liverpool, Manchester United'ı ağırlamaya hazırlanıyor

Liverpool, son millî maç arasının ardından pazar günü Premier Lig'e dönerken Iraola, Isak'ı en iyi hâliyle görmeyi umacak. Liverpool, ezeli rakibi Manchester United'ı ağırlamaya hazırlanıyor. United, yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino yönetimindeki ilk maçına çıkacak .

Son iki Premier Lig maçında ve tüm kulvarlardaki son dokuz karşılaşmasının altısında gol atan Isak, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesini sürdürmesine yardımcı olacak isim olmalı.