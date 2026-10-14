Nisan ayında, Norveç'in saygın bölgesel gazetesi Stavanger Aftenblad Zlatko Tripic hakkında "Viking'in kaptanı bir pislik değil. Uzun zamandır aradığımız zihniyeti tam olarak temsil ediyor" başlıklı bir yorum yayımladı. Son şampiyon Viking Stavanger, o dönemde 1992'den bu yana ilk Şampiyonlar Ligi katılımına hazırlanıyordu. Yazının devamında, "Zlatko Tripic'in futbol sahasında yaptıkları hakkında pek çok şey tartışılabilir" deniyordu. "Ancak onun kazanma zihniyeti, Viking'in Avrupa'daki her maçta karşılaşacağı, uzun zamandır özlemi duyulan o kurnazlığın bir parçası."

O yorumun yazılmasına, Norveç Ligi'nde Viking ile Valerenga Oslo arasında oynanan zirve mücadelesinde yaşananlar yol açmıştı. Viking, hararetli karşılaşmayı 1-0 kazandı. Kaptan Tripic, bitiş düdüğünün ardından rakip kulübesinin önünde abartılı bir sevinç gösterisi yaptı. Bunun üzerine çok sayıda Valerenga temsilcisi ona saldırdı. Sonuç mu? Tripic sarı, Valerenga'dan Sebastian Jarl kırmızı kart gördü. Görev tamamlandı. Norveç futbolunda ise Tripic'in bir "pislik" olup olmadığı tartışılmaya başlandı.

Her hâlükârda 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kendisi ceza almadan kurtulacak kadar kışkırtma konusunda tam bir usta. Rakipleri ise sonunda soğukkanlılıklarını kaybedip cezalandırılıyor. Valerenga karşısında böyle olmuştu, daha önce de defalarca böyle olmuştu ve şimdi Bayern Münih karşısında da böyle oldu. Tripic, maç boyunca karşısında oynayan Michael Olise'yi (ve diğer bütün Bayern Münihli oyuncuları) rahatsız etti. Ta ki Olise'nin sabrı tükenip topu yüzüne fırlatmasına ve bunun sonucunda oyundan atılmasına kadar.

Zlatko Tripic, Michael Olise'nin kırmızı kart görmesini kutladı

Sportif işlerden sorumlu yönetici Max Eberl'e göre Tripic "pislik gibi" oynamıştı. Televizyon yorumcusu Christopher Kramer ise şöyle dedi: "Tripic denen arkadaş bir noktadan sonra benim de sinirime dokunurdu. Kırmızı kart çıktığı anda, 'Seni anlıyorum' diye düşündüm."

Peki Tripic ne diyor? "Böyle bir oyuncunun, ki büyük olasılıkla bir gün Ballon d'Or'u kazanacak, Lyngdal'dan bir çocuğa biraz sinirlenmesi harika. Michael Olise kadar hızlı değilim ama içimde herkeste olmayan bir şey olduğunu hissediyorum. Odağını olağanüstü iyi yaptığı şeyden uzaklaştırmayı başardığımda sonunda soğukkanlılığını kaybetti ve topu yüzüme fırlattı. Onunla girdiğim bu mücadeleyi kazandığımı hissediyorum."

Tripic, Olise ile girdiği bireysel mücadeleyi kazanmakla kalmadı. Böylece maçın kaderini belirleyen son hamleyi de yaptı. Sayısal üstünlüğü ele geçiren Viking, yeniden toparlandı ve 90. dakikada skoru 3-3'e getirdi. İlk maçında Stuttgart'a 3-1 yenilen Viking, böylece bu Şampiyonlar Ligi sezonundaki ilk puanını aldı. Bu, Viking'in 1992/93'ten sonraki ikinci katılımı. O dönemde takım, daha ilk turda Barcelona'ya elenmişti.

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Zlatko Tripic: Fürth'te kafatası kırığı, Stavanger'de krallık

Tripic, 33 yaşında kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Hırvatistan'ın Rijeka kentinde doğdu, Norveç'te büyüdü ve "Balkan zihniyetinden" söz etmeyi seviyor. Kariyerinin ilk yıllarını Norveç Ligi'ndeki çeşitli kulüplerde geçirdikten sonra 2015'te, 22 yaşındayken Almanya ikinci lig ekibi SpVgg Greuther Fürth'e transfer oldu.

Tripic, orada geçirdiği iki buçuk yıl boyunca daha çok rotasyon oyuncusu olsa da Nürnberg'deki bir gece kulübünde yaşanan olayla hafızalarda kaldı. Bir kavga sırasında dört metre yüksekliğindeki bir balkondan düşerek kafatasının üst kısmını kırdı. Sahalara döndükten kısa süre sonra Fürth'ten ayrılıp Moldova'daki isyancı bölge Transdinyester'de bulunan Sheriff Tiraspol'e transfer oldu. Bir bakıma ona uygun bir tercihti.

Tripic, Türkiye'de Göztepe forması giydiği kısa dönem dışında 2018'den beri Viking'de oynuyor. "Stavanger Kralı" olarak anılan oyuncu, kulüp tarihinde en çok resmî maça çıkan beşinci, en çok gol atan üçüncü ve en çok asist yapan oyuncu konumunda. Bu sezon 28 resmî maçta tam 23 asist yaptı. Bunlardan ikisini Bayern Münih karşısında kaydetti; ancak Olise ile yaşadığı olay nedeniyle bu başarı biraz gölgede kaldı.

Yine de kariyerinin en şaşırtıcı istatistiği başka: Tripic, 436 resmî maçta yalnızca bir kez kırmızı kart gördü. Bu bakımdan Michael Olise ile aynı sayıda kırmızı kartı var. Ancak eksiksiz aktarmak gerekirse Tripic bir kez de maçtan sonra iki karşılaşma için cezalandırıldı. Ağustos 2025'te Rosenborg Trondheim ile oynanan maçta rakibi Adrian Pereira'yı boğazından tutarak toplu bir kavgayı tetiklemişti.