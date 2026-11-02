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SID
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Michael Olise ve Manuel Neuer, Bayern Münih’le Madrid’de: Atletico karşısında ilk 11’de oynayabilecekler mi?

Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid - Bayern Münih
Atletico Madrid
Bayern Münih
M. Olise
M. Neuer

Kaptan Manuel Neuer ve Michael Olise, Bayern Münih'in salı günü Atletico Madrid deplasmanında oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında (21.00/Prime Video) büyük olasılıkla forma giyebilecek.

İki oyuncu da pazartesi öğle saatlerinde Münihlilerin Säbener Straße'deki takım antrenmanına katıldı ve öğleden sonra resmî kadronun üyeleri olarak Madrid'e gitti.

Neuer, ayağındaki sakatlık nedeniyle son maçları kaçırmıştı. Antrenmanda sağ dizinde bandaj bulunan Olise ise cumartesi günü Borussia Dortmund ile oynanan maçın (2-2) son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkmış, ardından stadyumdan topallayarak ayrılmıştı.

Geçici teknik direktör Aaron Danks, akşam saatlerinde Madrid'de yaptığı açıklamada iki oyuncunun da Atletico karşısında "oynayabilecek durumda" olduğunu söyledi: "Sadece ilk 11'de başlayabilecek durumda olup olmadıklarına ya da kulübeden oyuna girip girmeyeceklerine bakmamız gerekiyor." Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl ise daha önce özellikle Olise için "Yanımızda olması olumlu, çünkü o, bize her zaman katkı sağlayan olağanüstü bir oyuncu" demiş ve eklemişti: "Ancak sakatlığının daha uzun süreli hâle gelmesi riskinden de kaçınacağız."

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Bayern Münih'te Atletico Madrid maçında kimler yok?

Bayern Münih, Madrid'de Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry ve Ismael Saibari'den kesin olarak yararlanamayacak. Faslı millî futbolcu, sağ ayak bileğindeki sindesmoz bağının yırtılması nedeniyle pazar günü ameliyat edildi ve ancak yeni yılda yeniden oynayabilecek. Gnabry de Dortmund maçında sol uyluğundan kas sakatlığı geçirdi.

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ATM

ATM

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

FCB

FCB

En azından millî maç arasından yıl sonuna kadar oynanacak karşılaşmalar için kadrodaki eksiklerin azalması bekleniyor.

Diaz, 22 Ekim'de FC Arsenal ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında (2-2) geçirdiği sol uyluğundaki kas demeti yırtığının ardından pazartesi günü ilk kez topla bireysel çalışma yaptı. Eylül sonunda millî takımda sakatlanan Jamal Musiala da (kas lifi yırtığı) aynı şekilde çalıştı.

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