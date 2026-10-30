Bugün 24 yaşında olan Fransız sağ kanat oyuncusu, o dönemde önceden belirlenmiş 53 milyon avroluk bonservis bedeliyle Crystal Palace'tan Bayern Münih'e transfer oldu ve burada dünyanın en iyi oyuncularından biri hâline geldi. Eberl, kulübün 51 adlı dergisinde, Münih ekibi Olise'yle ilgilenmeye başladığında ilk olarak onun "istikrarsız görünen kariyer geçmişinin" dikkatlerini çektiğini anlattı. "İngiltere'de farklı futbolcu yetiştirme merkezlerine gitti. Ama böyle bir geçmiş mutlaka bir uyarı işareti değildir. Zorluklar bir oyuncuyu şekillendirebilir."

Olise, Reading'de profesyonel futbola adım atmadan ve ardından Crystal Palace'ta Premier League'de kendine yer edinmeden önce Arsenal, Chelsea ve Manchester City'nin altyapılarında oynadı.

Ebel, "Bir futbolcuyu tanımak için öncelikle onunla takım arkadaşı veya rakip olarak oynamış insanlarla konuşmalısın" dedi. "Michael konusunda bir avantajımız vardı: O sırada Crystal Palace'taki teknik direktörü Oliver Glasner'di ve sportif direktörümüz Christoph Freund, Glasner'i çok iyi tanıyor." İki Avusturyalı daha önce RB Salzburg'da birlikte çalışmıştı. Eberl, "Bir teknik direktör, 'Tabii, al onu, al onu' derse şüphelenirsin" dedi. "Ama Glasner, 'Hâlâ öğrenmesi gereken şeyler var ve bizim de ona ihtiyacımız var' dedi. O zaman ona ne kadar değer verdiğini anladık."

Michael Olise'nin sakatlığa yatkınlığına dair küçük bir "soru işareti"

Ardından Bayern Münih yöneticileri Olise'yle görüştü. Eberl o görüşmeyi, "Onunla futbol hakkında konuşmak keyifli" sözleriyle hatırladı. "Küçük bir soru işareti vardı: Sakatlığa yatkın mı? Crystal Palace'ta uzun süre forma giyememişti." Olise, İngiltere'deki son sezonunda bir kas yırtığı ve bir uyluk sakatlığı nedeniyle iki kez üst üste birkaç hafta sahalardan uzak kaldı. Ancak çıktığı 19 maçta on gol ve altı asist kaydetmesi Eberl'i ikna etmeye yetti.

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Olise'nin sakatlığa yatkın olabileceğine dair endişeler ise yersiz çıktı. Bayern Münih'te geçirdiği yaklaşık iki buçuk yılda bugüne kadar yalnızca cezalar nedeniyle forma giyemedi. Çıktığı 119 maçta etkileyici bir performansla 54 gol ve 61 asist kaydetti.