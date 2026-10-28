Olise, Almanya Kupası'nın ikinci turunda iki gol attı. Henüz 10. dakikada Münih ekibini 1-0 öne geçirdi, 50. dakikada ise penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.

Bu pozisyonda Magdeburg kalecisi Dominik Reimann'ı soğukkanlılıkla kullandığı Panenka penaltısıyla geçti. Ardından her zamanki gol sevincini yapmayan Olise, korner bayrağına koştu, istavroz çıkardı ve yüzü gülüyordu. Genellikle daha sakin olan Fransız oyuncu için alışılmadık bir görüntüydü. Sonra parmağıyla açıkça Bayern kulübesini işaret etti. Kane de gülümseyerek ona aynı hareketle karşılık verdi ve parmağını sağa sola salladı. Bu hareketin tam olarak ne anlama geldiği, ikili arasında önceden bir anlaşma olup olmadığı çarşamba günü kesin olarak açıklığa kavuşmadı.

Bu özel anın arkasında, iki hücum oyuncusunun geçirdiği sıra dışı hafta olabilir. Olise ve Kane, pazartesi günü Paris'teki Ballon d'Or galasına katılmıştı. Olise dokuzuncu sırada yer alırken Kane, Real Madrid'den Kylian Mbappe ve Barcelona'dan Lamine Yamal'ın önünde ödülü kazandı. Böylece Kane, 1981'deki Karl-Heinz Rummenigge'den bu yana dünyanın en iyi futbolcusu seçilen ilk Bundesliga oyuncusu oldu.

Ödül töreninde Kane'in duygulandığı açıkça görülüyordu. İngiliz oyuncu, sahnede kısa bir süre duraksamadan önce "Vay canına, vay canına, vay canına" dedi. "Neredeyse söyleyecek söz bulamıyorum. Herkese teşekkür ederim." Galanın memleketi Londra'da düzenlenmesi, geceyi onun için daha da özel kıldı: "Burada, Londra'da olmam bütün bunları çok özel hâle getirdi. Bu akşam benim için iyiye işaretti."

33 yaşındaki oyuncu titreyen sesiyle konuşurken duygularına hâkim olmakta zorlanıyordu. Bu başarıyı mümkün kılan Olise'ye ve takım arkadaşlarına da özel olarak teşekkür etti. Galadan görüntüler, Olise'nin Kane adına ne kadar sevindiğini ve hatta Kane'in annesine sarıldığını gösteriyor.

FC Bayern: Vincent Kompany'nin hastalığı ne?

Kane, FC Arsenal ve SC Freiburg maçlarının da yer aldığı yoğun geçen haftanın ardından Magdeburg karşısında dinlendirildi ve karşılaşmanın tamamını kulübeden izledi. Münih ekibinde Olise'nin yanı sıra Ismael Saibari (21.), Alphonso Davies (70.), Nathaniel Brown (73.) ve David Santos (90+3.) da gol attı. Olise, 67. dakikada yerini Sacha Boey'ye bıraktı.

Bayern, hastalığı nedeniyle takımın başında bulunamayan teknik direktör Vincent Kompany'den yine yoksundu. Kompany'nin yerine yardımcı antrenör Aaron Danks görev yaptı. Belçikalı teknik adamla ilgili ise iyi haberler var: Hastaneden taburcu edildi ve hastalığının kesin tanısı da kondu.

Münih ekibinin soluklanmak için fazla zamanı yok. Cumartesi günü saat 18.30'da Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Bundesliga klasiği, önlerindeki bir sonraki büyük sınav. BVB, puanları eşit olan ikinci sıradaki takım olarak Münih'e gelecek.