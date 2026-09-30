Sport Bild'in haberine göre bu durum, Olise'nin artık kulübü medya karşısında ya da pazarlama ve sponsor etkinliklerinde daha olumlu temsil etmek için daha fazla çaba göstermek istemesine yol açtı.

Olise, iki yıl önce Münih'e gelişinden bu yana "Mister Nonchalant" lakabını ve bu yönde bir ünü edindi. Şampiyonluk kutlamalarında tamamen arka planda kaldı, hatta telefonda satranç oynadı ve açıkça ilgisiz bir tavır sergiledi. Maçlardan sonra gazetecilerle yaptığı röportajlar da ketumluğu nedeniyle düzenli olarak bir fars haline geliyor; son olarak da Şampiyonlar Ligi'nde Bodö/Glimt'e karşı alınan 5-0'lık galibiyetin ardından olduğu gibi. Yaz aylarındaki takım tanıtımında da şüpheli bir ayrılış yaşandı; iyi bir amaç için para toplaması gereken iki takım arkadaşıyla yapılan bir challenge'ın ortasında oradan ayrıldı.

Kulüp ve oyuncu için olası imaj zararlarını önlemek amacıyla Alman rekortmeninin yöneticilerinin, Olise'nin kamuoyu önünde neden bu kadar tuhaf davrandığını anlamak için danışman Glen Tweneboah ile Münih'te bir araya geldiği belirtildi. Bu görüşmenin sonucunun Bayern patronlarını olumlu etkilediği ifade edildi; zira oyuncunun takım içindeki çevrede tamamen farklı bir davranış sergilediği söyleniyor.

Michael Olise'nin yabancı insanlardan resmen "korktuğu" öne sürülüyor

Sport Bild'in haberine göre takım arkadaşları da Olise'nin kamuoyu önündeki tavırlarını fark etti ve Fransız oyuncuda "yabancı insanları kendisine yaklaştırma" konusunda temel bir sorun gördü. Buna göre kulüp içinde, Olise'nin yabancı kişilere karşı duyduğu ve bu tuhaf görüntülerle dışa vuran "bir tür korkudan" bile söz ediliyor. Olise ise sonuç olarak kesinlikle kibirli görünmek ya da bir "süperstar tavrı" sergilemek istemiyor.

Kulübün 24 yaşındaki oyuncuyla kamuoyu önündeki görüntüleri hakkında konuşmasının ardından, Fransız futbolcuyla yeni görüşmelerin yolu açılıyor. Bu kez konu, Olise'nin Bayern Münih'te imzalaması beklenen yeni sözleşme olacak. Ancak görüşmelerin zorlu geçmesi bekleniyor.

Şu ana kadar danışman Tweneboah çevresindeki oyuncu tarafının, 2029'a kadar süren mevcut sözleşmeyi uzatmak istediğine dair herhangi bir adım atmadığı belirtildi. Bayern'in ise bu arada onu 2032'ye kadar yeni bir sözleşmeyle cezbetmek istediği, bu imzayı gelecek yaz atması halinde Olise'yi en çok kazanan oyuncular arasına yükselteceği ifade edildi.

Buna göre Olise'yi, uzun vadeli bir kalış halinde Harry Kane ve Jamal Musiala'da olduğu gibi yıllık 25 milyon euroya kadar maaş bekliyor. Mevcut yıllık maaşının ise duyumlara göre 14 milyon euro olduğu belirtiliyor. Bayern'in, aksi halde bir sezon daha en yüksek maaş alan oyuncular arasında yer almayacak olan Olise'den bu yolla hızlı bir karar beklediği aktarıldı.

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FC Bayern, Michael Olise'yi en çok kazanan oyuncular arasına sokmak istiyor

Ancak 24 yaşındaki oyuncunun çevresinden gelen bilgilere göre sözleşme imzası ancak bir çıkış maddesi güvencesi verilmesi halinde atılacak. Olise, eski kulübü Crystal Palace'ta da böyle bir maddeyi güvence altına almıştı ve Bayern Münih de 2024 yazında 53 milyon euro karşılığında bu maddeyi devreye sokmuştu. Ancak son dönemde çıkan uluslararası söylentilerin aksine mevcut sözleşmesinde böyle bir madde yer almıyor; bunu diğerlerinin yanı sıra sportif direktör Max Eberl de doğruladı.

Olise cephesinin istediği belirtilen bu sabit bonservis bedelinin ne kadar olacağı konusunda şu anda yalnızca spekülasyon yapılabiliyor. Ancak 200 milyon sınırının üzerindeki bir miktar hiç de gerçek dışı görünmüyor.

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Olise'nin FC Bayern'den ayrılığı: Florian Wirtz yeniden gündem olur mu?

Sport Bild'in spekülasyonuna göre özellikle Real Madrid ve Liverpool hâlâ son derece ilgili taraflar olarak görülüyor. Olise gerçekten yeni bir kulübe giderse, Florian Wirtz yeniden Münih'te gündem olabilir. Alman yıldız oyuncu, 125 milyon euroluk transferinin ardından Liverpool'da hâlâ biraz zorlanıyor ve Liverpool'a gitmeden önce de Bayern Münih'in yoğun şekilde ilgilendiği bir isimdi.

Ancak Olise dosyasında nihai bir karar çıkana kadar daha epey zaman geçmesi bekleniyor. Eberl ise eylülde şimdiden bir yön çizmişti. "Gelecek yaza kadar onun tarafından uzatmaya yönelik bir eğilim olup olmadığını bilmeliyiz" dedi Sport Bild'e.



